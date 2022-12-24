۳ دی ۱۴۰۱، ۹:۱۹

پنجره مهر؛

فیلمی از تداوم آبگرفتکی در اهواز

اهواز - به دنبال بارش باران در اهواز اغلب خیابان‌های این شهرستان شاهد آبگرفتگی های شدید هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه برای اهوازی‌ها روزی سراسر باران بود که این نعمت خدادادی دل مردم را شاد کرد ولی آبگرفتگی ها هم معضلی بود که با وجود هزینه کردهای فراوان در یک سال اخیر باز هم مردم شاهد آن بودند.

