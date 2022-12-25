نتوانسیتم از موقعیت های خلق کرده بهره ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز عصر یکشنبه در نشست خبری پس از بازی تیمش با تیم مس کرمان، افزود: نیمه اول خوبی داشتیم و بازی تک ضرب و باکیفیتی را انجام دادیم.

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال تراکتور عنوان داشت: در طول بازی موقعیت‌های خوب گلزنی داشتیم ولی به نتیجه نرسیدیم و در نیمه دوم با آرامش لازم کار نکردیم تا موقعیت سازی کنیم.

خمز با اشاره به اینکه توپ را به خوبی به گردش در می‌آوردیم، یادآور شد: بازیکنان نمی‌توانستند نفر مقابل را دریبل زده و سانتر کنند با این حال در زمینه پرس و دفاع عملکرد مناسبی داشتیم.

وی در خصوص وقت تلف کردن بازیکنان مس کرمان، توضیح داد: علی رغم اینکه نمی‌خواهم در کار داوری دخالت داشته باشم ولی معتقد هستم تیم رقیب خیلی وقت تلف می‌کرد و داور نیز با سوت‌های پی در پی سرعت بازی را می‌گرفت.

خمز در خصوص حضور هواداران تیم تراکتور در ورزشگاه اظهار کرد: تصمیم‌گیری در خصوص حضور یا عدم حضور تماشاگران در اختیار باشگاه نیست، اما حضورشان می‌توانست به ما کمک کند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور در مورد کیفیت چمن استادیوم بنیان دیزل اضافه کرد: کیفیت چمن ورزشگاه بالاست اما متأسفانه ما نتوانستیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم و نمی دانم بازی در ورزشگاه یادگار به نفع ما می‌شد یا خیر.

وی در خصوص مشکلات تیمش در گلزنی، بیان کرد: خیلی بازی‌ها هستند که توپ‌ها گل نمی‌شوند. امروز بازی خوبی انجام دادیم، ولی نتوانستیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم. مثل خیلی از بازی‌های دنیا این بازی نیز بدون گل شد. این مشکل را می‌توان با تمرین زیاد رفع کرد و نگران نیستیم.

سرمربی تراکتور ادامه داد: به دلیل سبک بازی امکان اشتباه در خط دفاعی وجود دارد که باید از از موضوع جلوگیری کنیم و همانطور که دیدی بازیکنان تعویض به خوبی دویده و تلاش کردند، اما یکسری کارهایی که می‌خواستیم را نتوانستند انجام دهند.

تیم تراکتور با تساوی امروز مقابل مس کرمان ۱۹ امتیازی شده و همچنان در رده پنجم جدول لیگ برتر فوتبال جای گرفته است.