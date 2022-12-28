خانه های نیم میلیارد تومانی + جدول

به گزارش خبرنگار مهر؛ برای اجاره بها در منطقه شرق باید حداقل ۷۰۰ میلیون پیش و ۱ الی ۱۰ میلیون ماهانه در نظر گرفته شود. در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود.

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) تهران نو ۹۰ ۸ الی ۱۰ میلیون ۲۰۰ الی ۶۸۰ میلیون تهرانپارس ۸۵ ۸ میلیون الی ۸.۵ میلیون ۱۰۰ الی ۷۰۰ میلیون نظام آباد ۸۰ ۸ الی ۱۰ میلیون ۲۰۰ الی ۵۲۰ میلیون شهیداسدی ۸۵ ۱ میلیون ۳۰۰ الی ۵۷۰ میلیون آشتیانی ۸۵ ۸.۵ میلیون الی ۱۰ میلیون ۳۰۰ الی ۶۵۰ میلیون امام حسین ۸۰ ۶ میلیون و ۵۰۰ الی ۸میلیون ۶۰ الی ۳۸۵ میلیون امامت ۸۵ ۶ الی ۹میلیون ۱۵۰ الی ۶۰۰ میلیون نارمک ۸۲ ۵ الی ۷میلیون ۲۰۰ الی ۷۰۰ میلیون