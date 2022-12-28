خانه های نیم میلیارد تومانی + جدول

به گزارش خبرنگار مهر؛ برای اجاره بها در منطقه شرق باید حداقل ۷۰۰ میلیون پیش و ۱ الی ۱۰ میلیون ماهانه در نظر گرفته شود. در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران منتشر میشود.
|محله
|متراژ
|اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|تهران نو
|۹۰
|۸ الی ۱۰ میلیون
|۲۰۰ الی ۶۸۰ میلیون
|تهرانپارس
|۸۵
|۸ میلیون الی ۸.۵ میلیون
|۱۰۰ الی ۷۰۰ میلیون
|نظام آباد
|۸۰
|۸ الی ۱۰ میلیون
|۲۰۰ الی ۵۲۰ میلیون
|شهیداسدی
|۸۵
|۱ میلیون
|۳۰۰ الی ۵۷۰ میلیون
|آشتیانی
|۸۵
|۸.۵ میلیون الی ۱۰ میلیون
|۳۰۰ الی ۶۵۰ میلیون
|امام حسین
|۸۰
|۶ میلیون و ۵۰۰ الی ۸میلیون
|۶۰ الی ۳۸۵ میلیون
|امامت
|۸۵
|۶ الی ۹میلیون
|۱۵۰ الی ۶۰۰ میلیون
|نارمک
|۸۲
|۵ الی ۷میلیون
|۲۰۰ الی ۷۰۰ میلیون
نظر شما