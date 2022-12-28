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۷ دی ۱۴۰۱،‏ ۹:۴۰

بازار اجاره بها؛

خانه های نیم میلیارد تومانی + جدول

خانه های نیم میلیارد تومانی + جدول

بازار اجاره بها در منطقه شرق تهران با نوسان همراه است برای یک خانه در شرق باید حداکثر ماهی 10 میلیون تومان کنار گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ برای اجاره بها در منطقه شرق باید حداقل ۷۰۰ میلیون پیش و ۱ الی ۱۰ میلیون ماهانه در نظر گرفته شود. در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود.

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
تهران نو ۹۰ ۸ الی ۱۰ میلیون ۲۰۰ الی ۶۸۰ میلیون
تهرانپارس ۸۵ ۸ میلیون الی ۸.۵ میلیون ۱۰۰ الی ۷۰۰ میلیون
نظام آباد ۸۰ ۸ الی ۱۰ میلیون ۲۰۰ الی ۵۲۰ میلیون
شهیداسدی ۸۵ ۱ میلیون ۳۰۰ الی ۵۷۰ میلیون
آشتیانی ۸۵ ۸.۵ میلیون الی ۱۰ میلیون ۳۰۰ الی ۶۵۰ میلیون
امام حسین ۸۰ ۶ میلیون و ۵۰۰ الی ۸میلیون ۶۰ الی ۳۸۵ میلیون
امامت ۸۵ ۶ الی ۹میلیون ۱۵۰ الی ۶۰۰ میلیون
نارمک ۸۲ ۵ الی ۷میلیون ۲۰۰ الی ۷۰۰ میلیون

کد خبر 5666694
مونا ربیعیان رمضان پور

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