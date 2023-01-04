ضعف زیرساختی سد راه توسعه گلف خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: گلف از رشته‌های مدرن جهان به حساب می‌آید و علاوه بر آن، رشته‌های جذاب دیگری مانند وودبال، کروکت، بهکاپ و مینی گلف را شامل می‌شود که در سطح جهان علاقمندان بسیاری را به خود جذب کرده است.

گلف از نظر داشتن اماکن ورزشی در کشور بسیار ضعیف است و به تعداد انگشتان دست می‌رسد. این موضوع برای خراسان جنوبی نیز وجود دارد و البته شرایط این استان خیلی ضعیف‌تر از دیگر استان‌ها است چرا که تنها دو شهرستان بسیار اندک در این حوزه و فقط در یک رشته مینی گلف فعال هستند.

در همین راستا برای بررسی شرایط با رئیس هیئت گل خراسان جنوبی گفت‌وگو کردیم.

اجرای حداقل زیرساخت در فضاهای سبز و پارک‌ها

رئیس هیئت گلف استان خراسان جنوبی با بیان اینکه از مرداد ماه سال جاری به ریاست هیئت استان رسیده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از ضعف‌ها و مشکلات اصلی هیئت نبود زیرساخت کافی در استان است و نیاز به حداقل زیرساخت‌ها را داریم.

رضا محمودی زاوه اظهار کرد: به دلیل نبود زیرساخت‌ها اکنون فقط دو شهرستان بیرجند و قائنات فعال هستند و خوسف نیمه فعال است که دوباره فعال خواهد شد و هیئت زیرکوه را نیز معرفی کرده تا فعال شود.

وی بیان کرد: برای راه‌اندازی رشته‌هایی مانند مینی گلف، وودبال و بهکاپ به زیرساخت با هزینه‌های بالا نیازی نداریم و حداقل زیرساخت در فضاهای سبز و پارک‌ها می‌تواند به توسعه ورزش ما کمک کند.

به گفتۀ وی در راستای همین برنامه‌ها رایزنی با شهرداری‌ها و شوراهای شهر شهرستان‌ها، در دستور کار قرار گرفته است.

محمودی زاوه تأکید کرد: با اجرایی شدن این طرح فقط به توسعه رشته ما کمک نمی‌شود بلکه باعث بهبود مبلمان شهری و زیباسازی شهر خواهد شد.

فعالیت یک رشته مینی گلف در استان

رئیس هیئت گلف استان خراسان جنوبی با بیان اینکه گلف چهار رشته دارد، عنوان کرد: شامل وودبال، مینی گلف، بهکاپ و کروکت می‌شود و در خراسان جنوبی فقط مینی گلف فعال است.

محمودی زاوه تصریح کرد: زیرساخت مینی گلف ساده است و به همین دلیل به راحتی تأسیس می‌شود ولی برای خود گلف از آنجایی که به زمین بزرگ با تجهیزت نیاز است، هنوز نتوانسته‌ایم خود گلف را فعال کنیم.

به گفتۀ وی یک زمین خاکی در باشگاه غدیر برای گلف در نظر گرفته شده بود ولی استقبال نشد و زیرساخت‌های کافی را هم نداشت.

وی اعلام کرد: برای راه‌اندازی دیگر رشته‌ها هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم مانند رشته وودبال و بهکاپ که می‌توان از زمین مینی گلف برای آنها هم استفاده کرد.

نبود مربی کافی در خراسان جنوبی

رئیس هیئت گلف استان خراسان جنوبی گفت: اکنون دوره مقدماتی وودبال به صورت رایگان برگزار شده و دوره مربی گری و داوری آن هم به زودی برگزار خواهد شد.

محمودی زاوه بیان کرد: به دنبال برگزاری دوره مقدماتی رشته بهکاپ هم هستیم تا بتوانیم باعث توسعه این هیئت و رشته‌های مختلف آن با توجه به زیرساخت‌های استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه وودبال و بهکاپ ساحلی هم داریم، عنوان کرد: در همین راستا با توجه به شرایط خراسان جنوبی می‌توان با حداقل زیرساخت‌ها این دو رشته را در بخش ساحلی نیز فعال کنیم.

به گفتۀ وی ضعف دیگر این هیئت در ۱۲ سال فعالیت نبود مربی است و اکنون در استان دو مربی و دو داور آن هم فقط در رشته مینی گلف حضور دارند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده با برگزاری دوره‌های مربی‌گری و داوری مختلف شاهد توسعه آن خواهیم بود.

برنامه‌ریزی برای قهرمان‌پروری وجود نداشت

رئیس هیئت گلف استان خراسان جنوبی در بخش قهرمانی نیز اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه برنامه‌ریزی برای قهرمان پروری و حضور در مسابقات به دلیل نبود حمایت‌های اداره کل ورزش و هیئت آن زمان استان وجود نداشته است.

محمودی زاوه تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای قهرمانی، آموزش درست و شرکت در مسابقات مختلف است که برای رسیدن به این مهم برنامه‌هایی دیده شده است.

وی بیان کرد: مسابقات مینی گلف شرق کشور را برای اولین بار در خراسان جنوبی برگزار کردیم و بانوان رتبه پنجم را کسب کردند که این نشانه ظرفیت خوب استان در این بخش است.

به گفتۀ وی با اجرای زیرساخت‌ها، رشته‌های ورزشی گلف می‌تواند در بخش همگانی نیز فعالیت داشته باشد تا علاوه بر توسعه ورزش، در بخش استعدادیابی و قهرمان پروری نیز کمک کننده باشد.

نبود حمایت و بارهای اضافی بر دوش هیئت‌ها

رئیس هیئت گلف استان خراسان جنوبی در حوزه حمایت‌های انجام شده نیز گفت: از سال ۱۴۰۰ از سوی اداره کل ورزش فقط ۱۲ میلیون تومان به حساب هیئت واریز شده است و برای مسابقات نیز امسال هفت میلیون تومان واریز کرده‌اند.

محمودی زاوه اظهار کرد: حتی برای مسابقات مینی گلف شرق کشور نیز که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشت با حمایت‌های اسپانسرها برگزار شد.

وی اعلام کرد: تاکنون هیئت گلف دیده نشده و امیدواریم از این پس کمک کنند تا بتوانیم شاهد توسعه حداقل چهار رشته وودبال، مینی گلف، بهکاپ و کروکت باشیم.

به گفتۀ وی اکنون در بخش خوابگاه برای برگزاری دوره‌های مقدماتی، مربی‌گری و داوری نیاز به حمایت وجود دارد و اگر خود اداره کل خوابگاهی ندارد، می‌تواند با دیگر ارگان‌ها رایزنی کنند تا حدقل این هزینه‌ها را از دوش هیئت‌ها بردارد.