به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور - منطقه ۲ در استان بوشهر از ۱۴ تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان به تئاتر خواهد بود که نمایش «مرگ در ماه اردیبهشت» نوشته و کارگردانی حمید قیصرپور از سی سخت، یکی از آثار برگزیده جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر مناطق کشور است که روز چهارشنبه ۱۴ دی ساعت ۱۱ در سالن اصلی نهم دی بوشهر روی صحنه می‌رود.

در همین راستا کارگردان نمایش «مرگ در ماه اردیبهشت» درباره این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: داستان نمایش «مرگ در ماه اردیبهشت» از این قرار است که رستم در پی رخش به سمنگان دژ می‌رود، سمنگان دژی که در آن آیین مرد کشی دارند، بعد از ورود رستم و رخش به سمنگان دژ، شهربانو قصد دارد تا به نحوی رستم را به قتل برساند و سعی می‌کند از اسب برای حیله خود، استفاده کند.

قیصرپور درباره ویژگی‌های اصلی نمایشنامه که باعث شد آن را برای اجرا انتخاب کند، توضیح داد: این اثر برداشتی از شاهنامه فردوسی است و شاهنامه همیشه می‌تواند داستان‌های بسیار خوبی برای اجرا داشته باشد و فرهنگ اصیل ایرانی را زنده نگه می‌دارد.

این کارگردان ادامه داد: همچنین در این نمایش شیوه اجرایی و نحوه استفاده از عوامل به خصوص موسیقی به گونه‌ای است که بتواند تا حدودی معرف تئاتر استانمان باشد.

وی احیای مجدد جشنواره منطقه‌ای تئاتر فجر را در تبادل فرهنگی و هنری بین گروه‌های نمایشی استان‌ها و ارتقای کیفی آثاری که به جشنواره بین‌المللی فجر راه پیدا می‌کنند بسیار موثر دانست و یادآور شد: در چندین سال اخیر خلا نبود جشنواره منطقه‌ای احساس می‌شد و برگزاری دوباره این جشنواره‌ها، به شدت در کسب تجربه گروه‌ها، آشنایی با فرهنگ و شیوه اجرایی هر استان موثر است و نتایج خوبی درپی خواهد داشت. کسب تجربه و ارتقای دانش تئاتری نیاز امروز تئاتر کهگیلویه و بویراحمد و همه استان‌ها است.

کارگردان نمایش «مرگ در ماه اردیبهشت» در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: نمایش، یعنی ارتباط و نفس زنده مخاطب و بازیگر، از اینکه با احیای جشنواره تئاتر منطقه‌ای پس از سال‌ها تعطیلی، ارزیابی نمایش‌ها از قالب ارسال فیلم به قالب اصلی خود یعنی اجرای زنده بازگشته است بسیار خوشحالم.