ترفند پورتو برای جلب رضایت طارمی/ تمدید به قیمت همبازی رونالدو!

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که گفته می‌شد مهدی طارمی مهاجم ۳۰ ساله ایران در باشگاه پورتو مورد تیم‌هایی چون آرسنال، یونایتد و… قرار دارد اما به نظر می‌رسد قرارداد او با پورتو تمدید خواهد شد. طارمی که در سال ۲۰۲۰ به پورتو پیوست، تا تابستان ۲۰۲۴ با این تیم قرارداد دارد اما مدیران پورتو می‌خواهند همین امسال این قرارداد را برای دو فصل بعد یعنی تا سال ۲۰۲۶ تمدید کنند.

روزنامه ابولا پرتغال با انتشار گزارشی مدعی شد که طارمی فاصله زیادی تا تمدید قراردادش ندارد و این اتفاق احتمالاً بعد از بازی هفته آینده مقابل تیم کاسا پیا رخ می‌دهد.

در بخشی از گزارش این روزنامه به قلم «پدرو کادیما» آمده است: «طارمی در ماه ژوئن ۳۰ ساله شد اما او عجله‌ای برای ترک پورتو ندارد و تمدید قراردادش که در ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد، می‌تواند کاملاً واضح باشد؛ تمدید برای دو فصل دیگر. با علم به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از بازیکنان، پورتو را ترک کرده‌اند بدون اینکه بازدهی مالی داشته باشند، بیم آن می‌رود که وضعیت طارمی به نتیجه مشابهی برسد، آن هم در زمانی که این بازیکن ایرانی در حال افزایش اعتبار در جام جهانی بود. یکی از مهاجمان بزرگ فوتبال اروپا، جایی که او در فصل ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳ از ۱۸ گلی که در حال حاضر به ثمر رسانده، ۵ گل در لیگ قهرمانان اروپا بوده است. اعداد و ارقام بیانگر این اشتها هستند و توانایی بازیکن ملی پوش ایرانی برای گلزنی به طور آشکارا در سطح بهترین‌ها حفظ می‌شود.»



این روزنامه به راهکار و ترفند پورتو برای راضی کردن طارمی هم پرداخته و نوشته است: «پورتو نسبت به عملکرد طارمی بی تفاوت نیست، آنها واقعاً می‌خواهند قرارداد را تمدید و تکمیل کنند و در این لحظه منتظر پاسخ بازیکن ایرانی به پیشنهادی هستند که ظاهراً بسیار افزایش یافته و احتمالاً در سطح قرارداد اوتاویو (بازیکن برزیلی الاصل تیم ملی پرتغال و پورتو) است تا این مهاجم را راضی کند.»

ابولا همچنین مدعی شد مدیر برنامه طارمی در حال حاضر در پرتغال است تا تفاهم و توافق برای تمدید قرارداد زودتر انجام بشود. در بخشی از این گزارش هم تاکید شده است که طارمی از حضور در باشگاه و شهر پورتو بسیار خوشحال و راضی است.

اما بحث علاقه باشگاه‌هایی چون یونایتد، چلسی و آرسنال به طارمی که بعد از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بالا گرفت از نگاه این روزنامه این‌طور تعبیر شده است: «علیرغم صداهای فراوان از انگلیس، طارمی هنوز پیشنهاد وسوسه انگیز و ملموسی از آرسنال یا چلسی نداشته است، تیم‌هایی که درباره جذب بازیکن ایرانی پرس و جو کرده بودند، اما بازیکنان جوان‌تر را در اولویت قرار می‌دهند. در این سناریو، تمدید طارمی با پورتو قریب‌الوقوع است.»

در بخش پایانی این گزارش آمده است: «طارمی نمی‌خواهد پیشنهاد قطعی را به چیزی نامعلوم و نامشخص تغییر بدهد. با داشتن یک مربی در پورتو که انگیزه و تشویق او برای دستیابی به قهرمانی بیشتر، همینطور با حضور در لیگ قهرمانان اروپا که شور و هیجان زیادی در بازیکن ایرانی بر می‌انگیزد، طارمی می‌داند که تیم فعلی می‌تواند به بهترین تیم‌های اروپا رقابت کند و این رقابت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دیدار مقابل اینترمیلان شروع می‌شود.»

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