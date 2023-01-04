شمار قربانیان حمله اوکراین به مقر سربازان روسیه به ۸۹ تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی سوریوکوف، نایب رئیس اول معاونت مرکزی نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه در ماکییفکا اعلام کرد که شمار قربانیان حمله اوکراین به این منطقه به ۸۹ نفر رسیده است.

به گفته سوریوکوف پس از وقوع این حمله مرگبار، تمام تلاش‌ها برای نجات افراد مجروح صورت گرفته است.

ستاد کل ارتش اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که مسئولیت سقوط ۴ موشک با کلاهک انفجاری قوی به محل استقرار موقت نیروهای مسلح روسیه در ماکییفکا، برعهده این کشور است. در آن مقطع شمار قربانیان ۶۳ نفر اعلام شده بود.

ماکییفکا در جمهوری دونتسک در شرق اوکراین واقع شده است؛ این جمهوری پس از برگزاری همه‌پرسی در اواخر سپتامبر و موافقت اکثریت، به طور رسمی به روسیه الحاق شد.