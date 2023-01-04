مختصات مقر سربازان ارتش روسیه چگونه لو رفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ابتدا شمار قربانیان حمله موشکی اخیر نیروهای اوکراین به منطقه «ماکییفکا» ۶۳ تن اعلام شده بود و به‌دنبال افزایش تعداد قربانیان به ۸۹ نفر، وزارت دفاع روسیه، مقصر این حمله مرگبار را سربازانی دانست که به طور غیرمجاز از تلفن همراه استفاده کرده بودند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که در این حمله، چهار موشک اوکراینی، مقر موقت سربازان روس در هنرستانی در «ماکییفکا» را هدف قرار دادند. این شهر در منطقه دونتسک در شرق اوکراین واقع شده است.

هرچند این وزارتخانه از آغاز تحقیقات رسمی درباره این حادثه خبر داده اما دلیل اصلی آن را «به طور مشخص» استفاده دسته جمعی و گسترده سربازان و پرسنل نظامی از تلفن‌های همراه عنوان کرده است.

در این بیانیه آمده است: این مولفه دشمن را قادر ساخت تا برای حمله موشکی، مختصات محل اسکان سربازان را ردیابی و مشخص کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) به درخواست جمهوری‌های دونباس برای کمک به آنها و رهانیدشان از ظلم رژیم کی‌یف، فرمان آغاز عملیات نظامی در اوکراین را صادر کرد.

جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و دو منطقه زاپروژیا و خرسون پس از برگزاری همه‌پرسی در اواخر سپتامبر و موافقت اکثریت مردم این نواحی، به طور رسمی به روسیه الحاق شدند. اوکراین و کشورهای غربی این همه‌پرسی را «جعلی» خوانده و از به رسمیت شناختن آن خودداری کرده‌اند.