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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰

مختصات مقر سربازان ارتش روسیه چگونه لو رفت؟

مختصات مقر سربازان ارتش روسیه چگونه لو رفت؟

وزارت دفاع روسیه دلیل حمله موشکی مرگبار اوکراین به منطقه «ماکییفکا» در دونتسک را استفاده غیرمجاز از تلفن همراه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ابتدا شمار قربانیان حمله موشکی اخیر نیروهای اوکراین به منطقه «ماکییفکا» ۶۳ تن اعلام شده بود و به‌دنبال افزایش تعداد قربانیان به ۸۹ نفر، وزارت دفاع روسیه، مقصر این حمله مرگبار را سربازانی دانست که به طور غیرمجاز از تلفن همراه استفاده کرده بودند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که در این حمله، چهار موشک اوکراینی، مقر موقت سربازان روس در هنرستانی در «ماکییفکا» را هدف قرار دادند. این شهر در منطقه دونتسک در شرق اوکراین واقع شده است.

هرچند این وزارتخانه از آغاز تحقیقات رسمی درباره این حادثه خبر داده اما دلیل اصلی آن را «به طور مشخص» استفاده دسته جمعی و گسترده سربازان و پرسنل نظامی از تلفن‌های همراه عنوان کرده است.

در این بیانیه آمده است: این مولفه دشمن را قادر ساخت تا برای حمله موشکی، مختصات محل اسکان سربازان را ردیابی و مشخص کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) به درخواست جمهوری‌های دونباس برای کمک به آنها و رهانیدشان از ظلم رژیم کی‌یف، فرمان آغاز عملیات نظامی در اوکراین را صادر کرد.

جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و دو منطقه زاپروژیا و خرسون پس از برگزاری همه‌پرسی در اواخر سپتامبر و موافقت اکثریت مردم این نواحی، به طور رسمی به روسیه الحاق شدند. اوکراین و کشورهای غربی این همه‌پرسی را «جعلی» خوانده و از به رسمیت شناختن آن خودداری کرده‌اند.

کد مطلب 5673238

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      53 25
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      مرگ بر پوتین متجاوز جنایتکار تروریست درود بر مردم قهرمان اوکراین
      • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
        13 40
        خفه شو عقب مونده!!!
    • ج IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      49 23
      پاسخ
      حقشونه متجاوزان پوتین آدم کش
    • بابک گیلانی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      1 14
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      در جنگ حلوا خیرات نمی کنند. اما برادران روسیه فعلا متحد ما است. وما با انها مناسبات تجاری و غیرتجاری با احترام متقابل داریم.میتوانستیم با غربیها هم مناسبات خوب و حسنه و منصفانه داشته باشیم ولی غرب نخواست و قلدری کرد و زیربرجام زد.ایرانیان هرگز زیر بار حرف زوزر نمی رندچون فرزندکوروش کبیر هستند.
    • محمد IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      11 41
      پاسخ
      زنده باد پوتین.
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      3 37
      پاسخ
      نه مرگ بر پوتین نه درود بر پوتین هر کسی داره برای منافع کشور خودش میجنگه . البته بجز زلنسکی احمق.
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
      0 0
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      لعنت بر غرب که هر جا پا گذاشت یا برادر کشی کرد یا همسایه رو بجنگ همسایه فرستاد.و این فقط کار سیا و دفاتر ام ای سیکس انگلیس که انشاله اتیش بیوفته بهش.زلسنکی یک مجرم هست.بخاطر غرب و هم مسلک هاش به مردم خودش و غیر نظامی های روسیه و اکراین رحم نکرد.و هنوزم نمیفهمه متجاوز غربه .روسیه حق داره.و میگیره
    • مجتبی IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بامیدخداصلح وارامش درهمه جای دنیا احاطه شده شک نکن که خداوند ریشه ظلم روقطع خواهد کرد

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