به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی سالاری مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در تشریح کارنامه سفرهای دریایی بنادر غرب استان افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه امسال نزدیک به ۵۰۰ هزار مسافر و گردشگر در مسیرهای داخلی جابه‌جا شده‌اند که در این بخش ۵۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه سفرهای داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج فارس و بالعکس طی این مدت ۴۶۹ هزار و ۴۸۱ نفر مسافر رفت‌وآمد کردند.

به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، به گفته مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان؛ در بخش مسافرت‌های دریایی بین‌المللی به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی بنادر غرب استان نیز ۱۶ هزار و ۹۸۲ نفر مسافر به ثبت رسیده که ۳۱۰ درصد افزایش را به دنبال داشته و در این زمینه نیز حائز جایگاه نخست در بین بنادر کشور شد.