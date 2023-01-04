انهدام باند ۵ نفره شرکت هرمی در چابکسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی با بیان اینکه با دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در بخش چابکسر، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت گفت: با اقدامات نامحسوس به عمل آمده صحت موضوع برای پلیس محرز و مأموران انتظامی بخش چابکسر محل فعالیت اعضای این باند را شناسایی کردند.

وی از اعزام مأموران انتظامی به آدرس محل مورد نظر و دستگیری ۵ نفر از اعضای این شرکت هرمی که بومی و غیربومی بودند، خبر داد و افزود: ۱۵ جلد کتاب و جزوه آموزشی در خصوص فعالیت و عضوگیری در شرکت‌های هرمی نیز کشف شد.

این فرمانده انتظامی شهرستان رودسر به معرفی متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی اشاره کرد و گفت: علیرغم هشدارهای مستمر پلیس و تلاش برای آشکارسازی ماهیت مجرمانه اینگونه شرکت‌ها، هنوز شاهد فریب جوانانی هستیم که دارایی خود را در این راه نابود می‌کنند.