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کد مطلب 5674639
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۱۵ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۱۷

واکنش سردار قاآنی به مساله حجاب

واکنش سردار قاآنی به مساله حجاب

صحبت‌های سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس را در خصوص مسئله حجاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • ایرانی🇮🇷 IR ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
      8 0
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      جناب سردار قاآنی؛ این صلابت و اقتدار شما ستودنی است. الحق که جانشین لایقی برای سردار دلها هستید.
    • IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
      4 0
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      توکل به خدای یزرگ
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
      4 0
      پاسخ
      انشاالله
    • ایرانی IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
      3 0
      پاسخ
      درود حرف حق جواب نداره
    • علیرضا IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      3 0
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      انشالله
    • ریحانه ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
      0 1
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      درود بر شرفت سردار بزرگ

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