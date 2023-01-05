دریافت 14 MB کد مطلب 5674639 https://mehrnews.com/xZfsY ۱۵ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۱۷ کد مطلب 5674639 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۱۷ واکنش سردار قاآنی به مساله حجاب صحبتهای سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس را در خصوص مسئله حجاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط نوسازی حکمرانی یعنی از جنس حاج قاسم حکمرانی کنیم و مردم را محترم بدانیم وظیفه پیروان مکتب حاج قاسم در شرایط فعلی روشنگری است ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند کارهای فرهنگی است سردار قاآنی در محل شهادت فرماندهان پیروزی حضور یافت برچسبها اسماعیل قاآنی سردار قاآنی فرماندهی سپاه قدس عفاف و حجاب
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