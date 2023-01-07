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کد مطلب 5676057
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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۰۲

فیلم کامل شعرخوانی اشک آلود حاج قاسم سلیمانی

فیلم کامل شعرخوانی اشک آلود حاج قاسم سلیمانی

شعرخوانی شهید سردار سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس در یادواره شهدای عملیات رمضان در همدان را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • سرباز رهبر IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      14 0
      پاسخ
      خدا کی رو از ما گرفتی

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