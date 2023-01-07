دریافت 7 MB کد مطلب 5676057 https://mehrnews.com/xZg3V ۱۷ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۰۲ کد مطلب 5676057 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۷ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۰۲ فیلم کامل شعرخوانی اشک آلود حاج قاسم سلیمانی شعرخوانی شهید سردار سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس در یادواره شهدای عملیات رمضان در همدان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پرونده عاملان ترور شهید سلیمانی تا مجازات کامل آنها باز میماند ماجرای توصیه حاج قاسم برای تغییر برخی ائمه جمعه بررسی ساخت فیلم و سریال درباره شهید سلیمانی در سیما همایش دختران حاج قاسم در قم بخشش به نیت حاج قاسم/پدری از دار مجازات رهایی یافت شهید سلیمانی معمار شکست داعش در عراق و سوریه بود برچسبها قاسم سلیمانی جانفدا شعر یادواره شهدا شهید سلیمانی
نظر شما