ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت تیم‌های لیگ برتری در نیم فصل اول لیگ گفت: باید نیم فصل اول لیگ امسال را به دو بخش تقسیم کنیم. قبل از جام جهانی که بازیکنان انگیزه بالایی داشتند و تلاش می‌کردند تا بتوانند در لیست اعزامی به جام جهانی قرار بگیرند و بعد از جام جهانی که متأسفانه انگیزه بازیکنان از بین رفت زیرا با آمدن کی روش تقریباً یک عده مشخص به تیم ملی راه پیدا کردند و ما شاهد این بودیم بازیکنانی چون محبی و قایدی که قبل از جام جهانی انگیزه‌های زیادی داشتند بعد از آن تا حدودی افت کردند.

وی افزود: با تمام این اتفاقاتی که در نیم فصل اول لیگ افتاد تیم‌ها تقریباً به روز بودند. کیفیت لیگ خوب بود و اگر امکاناتی چون زمین‌های چمن شرایط مساعدی داشت به طور حتم بازی‌های بهتری را از تیم‌ها شاهد بودیم.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا فقر گل زنی در نیم فصل اول لیگ به خاطر ضعف مهاجمان است یا هافبک‌ها نتوانسته‌اند آنها را تغذیه کنند؟ گفت: به یک نکته دقیق باید اشاره کرد. شما در بعضی تیم‌های لیگ برتری شاهد هستید که بین ۴ تا ۶ مهاجم دارند اما یک تیم دو مهاجم هم ندارد. تیمی که مهاجمان زیادی دارد مجبور است آنها را نیمکت نشین کند و شاید همین مهاجم اگر در تیم دیگری بود گل‌های زیادی هم به ثمر می‌رساند البته نبود هافبک‌های خلاق و بازی ساز هم تأثیرگذار است. اما مهاجمان به طور منصفانه در تیم‌ها تقسیم نشده‌اند و باید این نکته را هم یادآوری کنیم که مثل زمان‌های گذشته که مهاجمان چارچوب شناسانی که چون دایی، عزیزی، مجیدی و مهدوی کیا وجود داشتند در حال حاضر چنین بازیکنانی را در لیگ نداریم و باید استعدادیابی شود تا هر چه زودتر فقر گلزنی و مشکلات گل نزدن مهاجمان حل شود.

وی در مورد شرایط این روزهای استقلال و باخت مقابل تراکتور هم گفت: به نظر من مسائل استقلال به چند بخش تقسیم می‌شود. مدیریت، سرمربی، بازیکن، مسائل مالی و نبود تماشاچی که همه تأثیرگذار شده‌اند. البته انتخاب‌های اشتباه ساپینتو هم در چیدمان تیم نقش داشته است. مشکلات مالی هم همیشه وجود داشته یا باید بپذیریم نقش ساپینتو در نتایج استقلال پررنگ‌تر از بازیکنان است.

پیشکسوت استقلال تاکید کرد: آبی‌ها نمایش خوبی مقابل تراکتور نداشتند و این باعث شد تا صدای علاقه مندان به استقلال هم در بیاید. چندین بازیکن افت شدیدی داشتند. مهدی قایدی، نیک نفس و بعضی‌های دیگر دچار افت هستند و برخی‌ها هم به خاطر مصدومیت‌های پی در پی در تمرینات حضور ندارند. در مجموع مشکلات استقلال دست به دست هم داده و این تیم شرایط خوبی ندارد. اگر چه فاصله زیادی بین تیم اول تا پنجم وجود ندارد اما اگر استقلال در دیدارهای دور برگشت هم بخواهد به راحتی امتیاز از دست به دچار بحران بیشتری خواهد شد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که برخی‌ها معتقدند ساپینتو با نتایجی که گرفته باید جای خود را به سرمربی دیگری بدهد گفت: تصور کنید که ساپینتو را اخراج کردید قرار است چه کسی جایگزین او شود. آیا باشگاه می‌تواند مطالبات او را پرداخت کند یا اینکه توانایی آوردن مربی بهتری نسبت به ساپینتو خواهد داشت. به طور حتم باید از گزینه‌های داخلی استفاده شود و این کار را سخت‌تر خواهد کرد. به اعتقاد من برکناری ساپینتو به صلاح نیست و باید باشگاه تلاش کند تا ارتباط بین بازیکنان و کادر فنی بهتر شود. ترکیب استقلال مقابل حریفان منطقی‌تر باشد تا آبی پوشان بتوانند در دور برگشت نتایج قابل قبولی کسب کنند.