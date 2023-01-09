آلودگی هوا موجب تشدید حملات آسم در کودکان شهرنشین می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس یافته‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد حتی سطوح متوسط ازن و ذرات ریز موجود در هوا به عنوان دو ماده تشکیل‌دهنده دود، خطر حملات آسم را در کودکان افزایش می‌دهد.

دکتر «هیو آچینکلوس»، سرپرست مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی ایالات متحده، گفت: «ارتباط قوی بین آلاینده‌های خاص هوا در میان کودکان در جوامع شهری فقیر و حملات آسم غیرویروسی نشان می‌دهد که کاهش آلودگی هوا سلامت انسان را بهبود می‌بخشد».

دکتر «متیو آلتمن»، سرپرست این مطالعه از دانشگاه واشنگتن، می‌گوید: «این مطالعه همچنین این دو آلاینده را با تغییرات متمایز در مجاری هوایی کودکان مرتبط دانست که می‌تواند باعث حمله آسم شود.»

در طول حمله آسم، التهاب باعث تورم پوشش راه‌های هوایی می‌شود و ماهیچه‌های اطراف مجاری هوایی منقبض می‌شوند و مخاط به مجرای آن سرازیر می‌شود. همه این شرایط، فضایی را که هوا از طریق آن به داخل و خارج از ریه‌ها می‌گذرد، تنگ می‌کند.

به گفته محققان، کودکان مناطق شهری کم درآمد ایالات متحده در معرض خطر بالای حملات آسم هستند.

این مطالعه شامل ۲۰۸ کودک ۶ تا ۱۷ ساله مبتلا به آسم مستعد حمله بود که در محله‌های کم درآمد یکی از ۹ شهر مختلف ایالات متحده زندگی می‌کردند.

این تیم کیفیت هوای روزانه را ردیابی کرد و آن را با گزارش‌های حملات آسم در کودکان شهری مقایسه کرد. آنها همچنین بررسی کردند تا مطمئن شوند که بچه‌ها از ویروس‌های تنفسی که می‌تواند باعث ایجاد آسم شود، رنج نمی‌برند.

محققان دریافتند که حملات آسم در ۳۰ درصد از کودکان ناشی از آلودگی است که دو تا سه برابر بیشتر از کودکانی است که در مناطق شهری زندگی نمی‌کنند.

نویسندگان این مطالعه گفتند که این حملات به طور خاص با افزایش سطح محلی ذرات ریز و ازن در هوای بیرون مرتبط بود.

با تجزیه و تحلیل نمونه‌های سلول بینی به‌دست‌آمده از کودکان، محققان همچنین دریافتند که سطوح بالای آن آلاینده‌ها بر بیان ژن‌هایی که در التهاب راه‌های هوایی نقش دارند، تأثیر می‌گذارد.

محققان گزارش دادند که این نتایج می‌تواند منجر به درمان‌هایی شود که اثرات مضر آلودگی هوا بر مجاری هوایی انسان را خنثی می‌کند.