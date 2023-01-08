به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی در سخنانی، اظهار داشت: موضوع بهداشت و درمان یکی از حوزههایی است که شهرستان بروجرد نیاز به توجه جدی دارد، در حدود شش سال گذشته اقدامات خوبی را با پیگیریهای مستمر و مساعدت دستگاههای اجرایی انجام داده و نتایج مطلوبی حاصل شده است.
وی، بیان داشت: بیمارستان آیت الله بروجردی در شهرستان بروجرد با وجود حدود ۶۰ درصد، ظرف ۱۰ سال پیشرفت فیزیکی داشته است، طی مدت دو سال در ابتدای کار تکمیل و تجهیز شد و به بهره برداری رسید که امروز محلی برای خدمت رسانی در حوزه درمان است، در کنار این بیمارستان پیگیریها برای اورژانس هوایی انجام پذیرفت که خوشبختانه اورژانس هوایی بروجرد به عنوان چهل و نهمین پایگاه اورژانس هوایی کشور به بهره برداری رسید و در حال حاضر بحث ساخت آشیانه پایگاه مطرح است که مراحل پایانی خود را طی میکند، در این خصوص شورا و شهرداری بروجرد در کنار بهداشت و درمان مشارکت داشتند تا بتوانیم آشیانه این پروژه را تکمیل کنیم.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت و کمبودهای بیمارستان کوثر، ادامه داد: بیمارستان کوثر وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است و ظرفیت آن برای خدمت رسانی بازنشستگان، کارگران و سایر مراجعین بسیار کم بود، به نحوی که حدود شش هزار متر مربع مساحت و دارای یک درمانگاه به وسعت ۳۲۰ متر بود، در واقع عملاً در حد یک دی کلینیک بود، اما با پیگیریهای مستمر صورت گرفته این بیمارستان در آستانه تکمیل و بهره برداری است که به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود و دارای بیش از سه برابر ظرفیت مساحت درمانی و تمام استانداردهای درمانی است و شامل پنج بخش ویژه بستری، «آی سی یو»، «سی سی یو» میشود، درمانگاه این بیمارستان چهار هزار مترمربع افزایش مساحت خواهد داشت و در کنار توسعه درمان ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز یکی از برکات این پروژه است.
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