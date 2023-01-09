چهارمین پرونده قتل عمد کردستان در سال جاری منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، در پی وقوع یک فقره قتل در مورخه ۱۳/ ۰۹/ ۱۴۰۱ در شهرستان مریوان بر اثر نزاع، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم بازپرسی مریوان، جهت ایجاد صلح و سازش با حضور دادستان عمومی و انقلاب مریوان، بازپرس شعبه و تعدادی از صلح یاران و خانواده مقتول، جلسه‌ی صلح و سازش در دفتر دادستان شهرستان مریوان تشکیل شد.

در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مریوان با ذکر آیاتی از قرآن کریم، گذشت و بخشش را عملی خیر و نیکو بیان کرد که در طول زندگی آثار آن قابل مشاهده خواهد بود.

حجت الاسلام کریمی خاطرنشان کرد: قصاص نفس حقی است که قرآن کریم برای اولیای دم قرار داده است.

هر کدام از حاضرین در جلسه در خصوص بخشش و گذشت مطالبی را بیان کردند و در نهایت خانواده مقتول نسبت به قصاص متهم اعلام گذشت نموده و روح گذشت و ایثار را در جامعه نشر دادند.