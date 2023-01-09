مدارس فیروزکوه به دلیل بارش برف امروز غیرحضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس فیروزکوه در تمام مقاطع تحصیلی به دلیل بارش برف و برودت هوا روز دوشنبه ۱۹ دی ماه غیرحضوری است.

این تصمیم بر اساس اخذ مجوز استانی اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، امتحانات نهایی پایه دوازدهم طبق برنامه برگزار خواهد شد.