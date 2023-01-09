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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۱

در صورت تایید اتهام؛

۷ سال زندان در انتظار مهاجم سابق پرسپولیس!

۷ سال زندان در انتظار مهاجم سابق پرسپولیس!

مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس ممکن است به خاطر اقدامی که اخیرا انجام داده است به هفت سال حبس محکوم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «آنتونی استوکس» مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایرلند که سابقه بازی در تیم پرسپولیس را هم دارد، روز جمعه گذشته به دلیل جرایم رانندگی دستگیر شد. در اتومبیل استوکس همچنین مقداری پودر سفید که مشکوک به ماده مخدر کوکائین به ارزش بیش از ۴۵۰۰ یورو بوده است، پیدا شد.

در حالی که اتهام اولیه علیه استوکس رانندگی بدون گواهینامه و بیمه است اما بعد از کشف مواد مخدر، او اکنون با اتهامات جدی تری روبرو است.

طبق اعلام نشریه sundayworld محکومیت برای رانندگی «خطرناک» تا ۶ ماه حبس دارد، در حالی که محکومیت برای نگهداری مواد مخدر - که ممکن است در صورت تایید کوکائین بودن این ماده به وجود بیاید - حداکثر تا ۷ سال حبس را در پی دارد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که رسانه‌های بریتانیایی تخلفات استوکس در سال‌های گذشته را هم به مشکل اخیر او اضافه کرده‌اند؛ از زد و خورد با نامزدش و ارسال پیام‌های تهدید و توهین آمیز برای او تا رانندگی‌های خطرناک دیگر و درگیری‌های مختلف.

استوکس در سال ۲۰۲۰ برای مدت کوتاهی به باشگاه پرسپولیس ایران آمد و دو بازی برای این تیم انجام داد. او سپس ایران و پرسپولیس را به بهانه کرونا ترک کرد و این باشگاه را در فیفا برای دریافت مطالباتش محکوم کرد!

کد مطلب 5677288

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    نظرات

    • ابی IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      1 1
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      مگه پول ناحق از پرسپولیس گرفت باید پس بده یا نه یک بازی و 380 هزار دلار
    • سالار IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      2 4
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      جای ورزشکار در زندان نیست
      • پ IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        0 0
        اگه یه فوتبالیست ایرانی تو ایران دستگیر شده بود .هشتک جای ورزشکار تو زندان نیست راه مینداختن ...میگفتن مواد رو برا بیماران خاص میخواسته بده
    • جمال IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      1 0
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      ازدماغت بزنه بیرون پول مفت گرفتی

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