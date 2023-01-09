هوای اصفهان در وضعیت سالم/ شاخص ۶ منطقه پاک شد

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه نوزدهم دی‌ماه براساس داده‌های دریافتی ۱۱ ایستگاه شهرداری در وضعیت عادی و قابل قبول ثبت شد.

جمشید لقایی با اشاره به کاهش غلظت آلاینده‌ها در ایستگاه‌های سنجش مناطق مختلف شهر، ادامه داد؛ امروز شاخص هوا در ۶ ایستگاه از جمله میرزا طاهر با عدد ۳۳، ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۴۸، میدان انقلاب با ۴۵، خیابان فرشادی با ۴۳، میدان فیض با ۴۱ و سپاهان شهر با ۳۸ در وضعیت سبز و پاک قرار گرفت.‌

وی اضافه کرد: شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه پایش بلوار کاوه با ۹۰، کردآباد با ۷۴، میدان باهنر با ۶۹، دانشگاه صنعتی با ۶۵ و رهنان با ۶۰ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: کماکان توصیه می‌شود افراد بسیار حساس فعالیت‌های طولانی و سنگین را کاهش دهند.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش شهرداری اصفهان، ۱۹ دی

به گزارش مهر، براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوا در خیابان احمدآباد و استانداری با ۱۱۴، بزرگراه خرازی با ۱۰۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه رودکی با شاخص ۶۹ در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شد. همچنان ایستگاه‌های پروین، جی، باغ غدیر و خواجو قطع است.

امروز ایستگاه‌های پایش هوا سجزی با ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه و شاهین شهر به ترتیب با ۶۷ و ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول بوده و مابقی ایستگاه‌ها در شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی‌شهر، زرین‌شهر و منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان نیز قطع است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز اعلام کرده از بعد از ظهر امروز دوشنبه سامانه بارشی از سمت غرب و جنوب و شمال غرب اصفهان فعال می‌شود و به تدریج روز سه‌شنبه دامنه بارش‌ها سراسر استان به ویژه کلانشهر اصفهان را فرا می‌گیرد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.