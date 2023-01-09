مراکز جامع سلامت کرمانشاه آماده تزریق دزیادآور واکسن کرونا

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج هشتم شیوع ویروس کرونا در برخی کشورهای دنیا آغاز شده و کشور ما نیز در خطر شیوع سویه جدید این ویروس قرار دارد.

وی افزود: سویه جدید ویروس کرونا دارای قدرت سرایت بیشتری است و می‌تواند تعداد افراد بیشتری را مبتلا کند که می‌تواند در مدت کوتاهی تعداد مبتلایان را افزایش دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تزریق دز یادآور واکسن کرونا به پیشگیری از شیوع سنگین ویروس کرونا کمک می‌کند.

شکیبا بیان کرد: افرادی که ۶ ماه از زمان تزریق آخرین دز واکسن کرونا آنها گذشته می‌توانند برای تزریق دز یادآور اقدام کنند زیرا هم اکنون بهترین فرصت برای واکسیناسیون و پیشگیری از ابتلاء به کرونا است.

وی ادامه داد: مراکز جامع سلامت در استان کرمانشاه آماده واکسیناسیون کرونا برای افراد است و افراد مسن و بیماران خاص نیز برای تزریق واکسن اقدام کنند.