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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

بانک مرکزی اعلام کرد؛

پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن

پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن

بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۴۳ هزار و ۹۵۳ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.

همچنین از تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال جاری تا ۱۵ دی ماه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز به ۶۴۳ هزار و ۳۳۰ نفر به مبلغ ۲۵.۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، از تاریخ ۶ تیر (زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به بانک‌ها) تا ۱۸ دی ماه نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۲۰ هزار و ۳۷۳ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۸۳ هزار و ۴۷۴ نفر به میزان ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5677440

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      0 0
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      خانواده شش نفره ام رابایک حقوق به سختی اداره میکنم ومورد تمسخر قرار میگیرم (میگن توکه درآمد نداشتی غ ل ط می کردی بچه میاوردی)دولت ازاین قشر مردم بیشتر حمایت کنه تا بقیه تشویق شن.
    • بازنشسته تأمین اجتماعی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      0 0
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      ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بعد از 11 ماه و 19 روز است که متاسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست. بازنشسته تأمین اجتماعی از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      0 0
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      و این در حالی است که بنده از بهمن ماه سال 1400 تاکنون بیش از 999 هزار بار در مورد پرداخت نکردن وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن توسط مسئولین بانک ها در رسانه های شکایت و اعتراض کرده ام ولی متاسفانه هیچ کسی هم بررسی و رسیدگی نکرده است چرا؟

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