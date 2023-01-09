پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۴۳ هزار و ۹۵۳ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.

همچنین از تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال جاری تا ۱۵ دی ماه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز به ۶۴۳ هزار و ۳۳۰ نفر به مبلغ ۲۵.۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، از تاریخ ۶ تیر (زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به بانک‌ها) تا ۱۸ دی ماه نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۲۰ هزار و ۳۷۳ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۸۳ هزار و ۴۷۴ نفر به میزان ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.