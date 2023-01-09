اردبیل استان پیشرو در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در کشور

یعثوب نژاد محمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سهم استان اردبیل از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش و همکاری مدیران ۱۳ دستگاه اجرایی و با همراهی و مساعدت مدیران عامل بانک‌های استان در کمتر از ۹ ماه با تشکیل ۴۵ جلسه مدیریتی و تصمیم‌گیری با جذب ۱۱۸ درصد، استان اردبیل جزو استان‌های پیشرو در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل مهمترین برنامه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در سال گذشته برنامه تولید، اشتغال و کار آفرینی اعلام کرد و گفت: بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شده بود.

نژادمحمد افزود: از کل تسهیلات در نظر گرفته شده برای کشور که ۳۲۰ هزار میلیارد ریال بود سهم استان اردبیل ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد که سهم بخش‌های کشاورزی ۴۶، صنعت ۲۴ درصد و سایر بخش‌ها از جمله گردشگری، حمل و نقل و سایر طرح‌های دانش بنیان، مسکن و ارتباطات ۳۰ درصد تعریف شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: سهم بخش صنعت از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و ۳۸ میلیارد ریال بود که از این مبلغ به تعداد ۲۶ طرح به مبلغ ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال با ۱۳۶ درصد تحقق پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: سهم ابلاغی بخش کشاورزی ۳ هزار ۹۷۵ میلیارد ریال است که از این مبلغ به تعداد ۱۴۰ طرح به مبلغ ۳ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال با ۹۱ درصد پرداخت شده است که با لحاظ طرح‌های در مرحله پرداخت، سهم بخش کشاورزی تقریباً به طور کامل جذب خواهد شد.

نژاد محمد سهم ابلاغی بخش خدمات همچون گردشگری را نیز ۲ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: از این مبلغ به تعداد یک هزار و ۵۲ طرح به مبلغ ۳ هزار و ۷۳۱ میلیارد ریال با ۱۴۵ درصد تحقق پرداخت شده است.

وی بیان کرد: از کل مبلغ ۱۰ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال جذب شده ۳۶ درصد در بخش کشاورزی، ۲۷ درصد در بخش صنعت و معدن و ۳۷ درصد نیز در سایر بخش‌ها جذب شده است.