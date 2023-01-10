میانگین سن بازنشستگی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی در جلسه علنی امروز (۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره ارزیابی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی گفت: به جز دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، سایر صندوقهای بازنشستگی فعال در کشور فاقد قانون هستند که باید قانون مند شوند.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی صندوقهای بازنشستگی به مدیریت صندوقها و چگونگی کسری منابع مالی آنها بازمی گردد، گفت: باید به صندوقهای بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه توجه اساسی شود و اگر این اتفاق نیفتد، قطعاً مشکلات صندوقهای بازنشستگی ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر به دنبال اصلاحات ساختاری در صندوقهای بازنشستگی هستیم باید در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه به آن بپردازیم و نمایندگان مجلس باید در ساختار صندوقهای بازنشستگی تجدید نظر کنند و اصلاحاتی انجام شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما میانگین بازنشستگی را هر سال ۶ ماه افزایش ندهیم، صندوقهای بازنشستگی با چالش جدی مواجه خواهند شد. همچنین یکسری شرکتها ذیل صندوقهای بازنشستگی فعالیت میکنند که باید شفاف شوند.
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