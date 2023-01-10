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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰

اسماعیلی در صحن مجلس:

میانگین سن بازنشستگی باید افزایش یابد

میانگین سن بازنشستگی باید افزایش یابد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر میانگین سن بازنشستگی را هر سال ۶ ماه افزایش ندهیم، صندوق‌های بازنشستگی در آینده نزدیک با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی در جلسه علنی امروز (۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی گفت: به جز دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، سایر صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور فاقد قانون هستند که باید قانون مند شوند.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی به مدیریت صندوق‌ها و چگونگی کسری منابع مالی آنها بازمی گردد، گفت: باید به صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه توجه اساسی شود و اگر این اتفاق نیفتد، قطعاً مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر به دنبال اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی هستیم باید در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه به آن بپردازیم و نمایندگان مجلس باید در ساختار صندوق‌های بازنشستگی تجدید نظر کنند و اصلاحاتی انجام شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما میانگین بازنشستگی را هر سال ۶ ماه افزایش ندهیم، صندوق‌های بازنشستگی با چالش جدی مواجه خواهند شد. همچنین یکسری شرکت‌ها ذیل صندوق‌های بازنشستگی فعالیت می‌کنند که باید شفاف شوند.

کد مطلب 5678381
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      103 2
      پاسخ
      چرا جور اختلاس آقایون رو مردم باید بدن. چرا طرف که سی سال زحمت کشیده باید بازم کار کنه
      • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        7 0
        شما حقوق کارگر و کارمند رو مطابق افزایش دلار بده ما برات سی سال دیگه هم کار می کنیم نه با این چندر غاز
    • همایون IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      80 1
      پاسخ
      مگه یه ایرانی چقدر عمر میکنه که شما هم همش به بهانه های مختلف میخواین مردم رو اذیت کنید
    • ali IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      43 0
      پاسخ
      اقای اسماعیلی مثلا من کارمند به جای 30 سال 31 سال خدمت کنم بعد سنوات من باید 31 سال پرداخت شود و حقوقم هم به اندازه ای تغیر می کنه صندوق با چالش مواجه نمی شود یا نه سی سال سنوات پرداخت می کنید و سی روز حقوق.اقای اسماعیلی بهترین روش برای خارج شدن از چالش حذف حقوقها و کارانه های انچنانی در صندوقه.
    • سید IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
      پاسخ
      متاسفانه سوء مدیریت در صندوق های بازنشستگی این صندوق ها را با ورشکستگی روبرو کرده و ساده ترین راه هم مثل همیشه دست در جیب مردم کردن می باشد شما غلط می کنی سن بازنشستگی را تغییر دهی شما مدیریت خود را ساماندهی کن که رانت های مختلف بیت المال را هدف قرار ندهد لعنت بر شما
    • ناشناس IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      30 33
      پاسخ
      بهترین سن برای بازنشستگی 55سال هست. بخصوص در مراکز صنعتی
      • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        16 0
        حساب کردی 30 سالت 55 سالگی پر میشه نظر دادی به نظر من 45 سالگی بهتره من میخوام زودتر بازنشست بشم
    • حسین اسماعیلی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      از روی شکم سیری حرف میزنید..
    • حسن IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      شما و آقازاده هاتون اختلاس نکنید از صندوق ها هیچ مشکلی پیش نمیاد بیخود از عمر و جوون مردم مایه نزار ما که نمیتونیم تا لحظه مرگ بریم سرکار! قبلاً فکر شده درباره سن بازنشستگی خیلی هم از شما باسوادتر بودن، بعدش نمیگی هرچه پیرمردها برن سرکار از اون سمت جوانهای بیشتری بیکار توی خانه و خیابون می مانند؟
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      12 0
      پاسخ
      این کار یعنی ظلم به ملتی که زیربار فقر عمر سلامتی اش به شدت کاهش پیدا کرده و از 50 سال به بعد توان کارکردن نداره خصوصا جامعه کارگری
    • حسین IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      یکی نیست به این مسخره بگه جوانها را ببر سر کار بعد عض ادب کن
    • حرف حق IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      هر ماه مبلغ بالایی از حقوق کارمندان بابت صندوق کسر میشه و اگه با این پولها بز هم خریده بودن الان صد برابر میشد ، دزدی و مال مردم خوردن رواج پیدا کرده
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      12 0
      پاسخ
      اصلا اشتباه می کنند حق بیمه می دهند جور دیگر برای سالمندی باید پس انداز کرد که هر از چند گاهی یک نفر نتواند با حرف هایش به مردم استرس وارد کند.
    • 110 IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      1- مدیریت منابع اقتصادی ودر امدی بشود2- تعداد کارکنان را کم کنند3- حقوق کارکنان تامین اجتماعی وکارمندان باز نشسته خود سازمان را تعدیل کنند مثل سایر بازنشستگان حقوق بکگیرن بخشی از مشکلات حل میشه
    • علیرضا IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 1
      پاسخ
      اون موقع دیگه نیازی به حقوق بازنشستگی نیست سر کار میمیریم.گره که از کار مردم باز نمیکنید لااقل دهنتون را ببندید.
    • محمد IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      50 0
      پاسخ
      شمابیااقتصادکشوررودرست کن وسیاست های مشوقانه برای فرزندآوری ایجادکن تاجمعیت ونیروی کارجوان همیشه درکشورباشه نه اینکه بیشترازسی سال بخوای ازمردم کاربکشی وبیچارشون کنی اقای متخصصصصصصصصص
    • حمید رضا IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      کمتر بدزدید حقوق های نجومی را کم کنید
    • رضا IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      شما که هیچ وقت بازنشته نمیشید پس بگذارید مردم به کارشون برسن
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      32 0
      پاسخ
      به جای افزایش سن بازنشستگی جلوی پاداش وحقوق نجومی مدیران صندوق های بازنشستگی را بگیرید اقای به اصطلاح نماینده مردم
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      11 0
      پاسخ
      دوتا پیشنهاد : ۱ _ چون این دوتا صندوق در حال ورشکستگی هستند پس دادن پاداش های کلان در آخر هرسال به مدیران و مسولان هر دو صندوق ممنوع شود . ۲_ هر تصمیمی که میخواهید بگیرید برای نو استخدام ها بگیرید . ما با قانون سی سال خدمت و بعد بازنشستگی آمدیم و استخدام شدیم . اما بهترین کار مبارزه با دزدی است
    • محمد IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      44 0
      پاسخ
      لعنت به این نظرتچرا درست عمل نمی کنیدهمش دستتون توجیب ورنج ملته
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      5 0
      پاسخ
      بعد اگر سن بازنشستگی را افزایش دادید و پس از چند سال دیگر باز گفتید کم آوردیم و صندوقها داره ورشکست میشه و.... تکلیف چیست؟ کسی پاسخگوی این اضافه کار کردن بیمه پردازان و بی نتیجه بودن آن هست؟ نظر طراحان را به اعتراضات هفتگی در فرانسه بابت افزایش سن بازنشستگی جلب می نمایم، خود دانید.
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      توخانه ها تفرقه انداخته آید به ناچار به جای 8ساعت 20ساعت کارباذلت ازبردهای ایرانی اصل می کشیدازکجاامده ای سرمایه دارزمانه فرعون آیااینقدرکاروچمی کشیدند آیا تورم وگرانی ونامردی وظاهرخداپرستی درآن موقعه بیشتربودیاامروز؟
    • رضا IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      بعضیا از این صندوقها را خوردن وحیف ومیل کردن برای خودشان وخانواده اشون زندگی آن چنانی تو کشورهای غربی درست کردن حالا که وقت حساب رسی رسیده باید کارگر بدبخت که بعد از عمری زحمت وتلاش انتظار داشت آخر عمری یک دل خوشی داشته باشه که این راهم از این بدبختا دارید می گیرید یعنی طرف هر وقت مرد بازنشسته میشه
    • مصطفی IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      46 1
      پاسخ
      بزرگوار ، تامین اجتماعی سی سال حق بیمه می گیرد که پس از آن همون پول رو به بیمه شده یا خانواده اش برگردونه ، سومدیریت صندوق های بازنشستگی چه ارتباطی به کارمندان و کارگران دارد؟ چرا کارگران باید هزینه سوء مدیریتی شما رو بدهند؟ کارگران موافق کاهش سن بازنشستگی هستند نه افزایش آن
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      5 0
      پاسخ
      کمتر اختلاس کنین
    • ر IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      سختی کار نمیفهمه چیه خودش مفت خورده فکر میکنه کارگر هم مثل اینا راحته. کارگرها همه دچار انواع بیماری ها شدن تو این شرکتهای ظالم
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      24 0
      پاسخ
      بازنشستگی باید بر اساس سابقه باشه، هر کی سی سالش تمام شد بازنشسته بشه، دولت، فرد چهل ساله و چهل پنج‌ ساله استخدام میکنه یاید تا ۶۵ سالگی بمونه، ولی کسی که از پانزده سالگی یا بیست سالگی استخدام شده چرا باید بیش از سی سال خدمت کنه
      • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        1 1
        احسنت درودبه شرفت خیلیهابا۲۰سال رفتن خونه بخداحتیبا۱۵سال خب تندازه همون۳۰ سال یا۱۵سالحقوق میدادن این وضع پیش نمیومدمشتغل سخت وزیان اورهم بردارندفقط معدن شامل سخت وزبان اورمیشه اگرابن کارهارومیکردندابن نمیشدمن خودم تومشاغل سخت وزیان اورهست شغلم اماباقانون سخت وزیان اورمشکل ودرم وفقط شامل معدن میدونم
    • علی IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      6 0
      پاسخ
      با ما قرارداد30ساله دارید،، غلط میکنید اضافش کنید ،،، گه ما چند سال عمر میکنیم بیشرفا
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      دزدی ها رو کمتر کنین و الا بجای هر یک سال یکسال هم دوران خدمت بیشتر شود بجایی نخواهید رسید / بجای پیر وپاتالهای خسته وافسرده نیروی جوان استخدام کنین با نصف حقوق انها و مشکل پاداش پایان خدمت رو هم از درآمدهای فوق میلیاردی صدا وسیما و مخابرات وجوهات آستانقدس وووو پوشش بدین
    • مصطفی IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      7 0
      پاسخ
      مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی را باید در سومدیریت ها و ریخت و پاش ها و پاداش ها و حقوق های نجومی دید نه در جیب کارگران
    • الحق IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      18 0
      پاسخ
      نکنه دلتون میخواد مردم تا سن 80سالگی کارکنند این بلا ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را احمد نژاد سر مردم اورد با این حرفها سعی دارند اذهان عمومی را اماده پذیرش مسئله افزایش سن بازنشستگی کنند
    • dhsv IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
      پاسخ
      آقای اسماعیلی خواهشا سن بازنشستگی را دستکاری نکنید و مشکل ضندوق ها را از راه کنترل ریخت و پاش ها و شفاف نمودن دخل و خرج ها مدیریت نمایید
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      29 0
      پاسخ
      افزایش فشار بر مردمی که امید زندگی تا فردا رو ندارند به فروپاشی اجتماعی ختم‌میشود
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      پول اختلاس دزدی شما رو باید ما بدیم ؟ چکار کردید با امثال سعید مرتضوی ؟ البته همتون مثل همید
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
      پاسخ
      این که خودش این فکروکرده اصلاکار نمیکند والا کسی که کار کند 30سال دیگهباید بره قبرستون به جای بازنشستگی وبجای این تحت پوشش های کمیته امداد که 10سال بیمه میریزن اصلاح کنید ومشاغل سخت اصلاح کنید واضافه نه بدبختی که 30سال جان می کند
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      26 0
      پاسخ
      یک کم شما کار کنید.
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      شماها نماينده مردم هستين يا دشمن مردم . خب اينكه ساده ترين راه حله و هر كسي ميتونه اينجوري مشكلو حل كنه . خير سرتون حقوق ميگيرين خب بهترين راه حلو پيدا كنين. شماها بهره وري كارگر بعد از سي سال براتون مهم نيست فقط ميخاين جيبتونو پر كنين . كمتر دزدي كنين از اين صندوق ها همه چي درست ميشه
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      23 0
      پاسخ
      برا افرادی که30 سال خدمت کنند دیگه توانی نمی ماند وعقل به زوال رفته مگه مثل آقایانی که نظر میدند فقط ولی کار نمی کنند 60سال خدمت هم تازه جوانند فکری به حال آنهایی که بهر دلیلی کمتر از 30سال خدمت می کنند بکنید
    • رضا IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      اگه منم مثل تو حقوق و مزایامیگرفتم دوست نداشتم بازنشست نشم
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      حرف زدن و عمل نکردن در مجلس ودولت که زحمتی نداره ... کارگر هست که زحمت میکشه و باید در سن قانونیش بازنشسته بشه... بی عرضه گی در برخورد با دزدهای کلان مملکت که همگی از اعوان انصار خودتون هستن رو با این طرح های احمقانه لاپوشونی نکنید
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      17 0
      پاسخ
      دیواری ازکارگروبیمه گذارکوتاهترپیدانکردین.مملکتی که پرازمعادن ونفتوگازووووووووهست چرابایددست درجیب کارگروبیمه گذارش کرد؟؟؟؟؟؟؟سوءمدیریتاهتونوبرطرف کنید؟؟؟؟؟؟؟
    • دهه شصتی سوخته IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      بدبخت مردم چ گناهی کردن گرفتارتووامثال توبیسوادشدن،یه دفعه بگین سابقه بازنشستگی۵۰سال بشه،یه عمری پول بریزن بحساب بیمه بعدهم چندرغازمیدین برا خرج۱۰روزشون
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      بالاخره باید یه جوری ذهن مردم رو درگیر سایر مسائل کنید تا کسی حواسش نباشه در مملکت چی میگذره!!! گرونی وحشتناک خودرو، خونه، اجاره خونه، مایحتاج عمومی و اختلاس های آنچنانی و انتصاب پس و نوه ی نماینده مجلس در شرکت مخابرات ایران وووو .... خخخخخخ
    • علی IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 1
      پاسخ
      باید طرحی به مجلس ارایه شود تا کسانی که بالای 25 سال بیمه دارند را با 30 روز حقوق، بازنشسته کنید تا نیروی جوان و فعال جایگزین شود تا کشور از رکود بیکاری رهایی یابد به جای اینکه جوانان تحصیل کرده سرکار بیارید برای حل مشکل صندوق که زمان احمدی نژاد به یغما رفت. چنین پیشنهای میدهید.
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      آقای به اصطلاح کارشناس برای خودت هم از این تزهای آبکی میدی صندوق تامیین اجتمایی را احمدی نژاد با مرتضوی خالی کردن حالا کارگر بدبخت با ید جورشا بکشه واقعاگ خجالت بکشین
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      23 2
      پاسخ
      بیش از این مردم و عصبانی نکنید
      • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        12 0
        کارگر ی که ۶ ماه کاراست ۶ماه بیکار چه جوری از ۵۰ به بالا به او کار می دهد تا بعد از ۶۰سال ۱۵ سال سابقه هم نتوانست جمع کند
      • بابا IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        2 0
        متاسفانه کل تخصص حضرات همین است . به جای بررسی دقیق ریشه مشکلات و حل آن دیوار کوتاه تر از مردم و هزینه از تاب توان مردم پیدا نمیکنند
      • عباس IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        3 0
        بروید جلو دل و دزدی هاتون را بگیرید آقای نماینده خودت که تامین هستی چه به فکر مردم جواب خوبی های مردم را این طوری می دهند مگر میانگین عمر در کشور چند است که شما چنین طرحی را می دهید
    • امیر RO ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      به قولی دولت دست میکنه تو جیب صندوق ها و اون ها را ورشکست میکنه بعد باید کارگر بدبخت جور دزدی هاشونو بکشه
    • حسین IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      لعنت به شماها
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      14 0
      پاسخ
      جلوی حقوقهای نجومی،رانت دربیمه،اختلاس صندوقهای بازنشستگی،حقوقهای بی حساب وکتاب را درصندوق بگیریدنیازنیست با اضافه کردن خدمت شخص،چندسال دیگر برای جویندگان کار وجوانان بیکاری بخرید.
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      پولی که هر ماه تامین اجتماعی از حقوق کارگر بر میداره همینطور درصدی که کارفرما به ازای هر کارگر به بیمه میده اگه اجباری نبود، مثلا باهاش طلا میخریدی بعد 30سال فکر میکنید چقدر میشد؟دوستان اگه تونستین با این تورم بعد 30سال مبلغش رو حساب کنید با حقوق بازنشستگی مقایسه کنید.
    • mohamad IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      12 1
      پاسخ
      شما کمتر بخورین هیچ اتفاقی نمی افته شرکتها دارن ورشکست میشن کارمندان شرکتهای خصوصی هیچ پشتوانه شغلی ندارن منتظرن که کی بازنشسته میشن اون موقع شما میگین سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کنه
    • عباسی IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      5 0
      پاسخ
      تو دوست داری بیشتر خدمت کن جناب ولی خان.
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 13
      پاسخ
      حداقل سن بازنشستگی باید 55 سال باشد نه سی سال خدمت چون هر کسی که بازنشسته می شوند فیلشان یاد هندوستان می کند یا می شند بنگاهی یا می روند مسافر کشی حقوق بزنشستگان را افزایش دهید تا به دلالی و مسافر کشی رو نیاورند اما در عوض آنها را تا سن شصد سالگی به کار بگیرید مدیران دولتی تا 70 سالگی خدمت کنند
    • علی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      6 0
      پاسخ
      چرا همیشه میخواهند، جیب کارگر زحمت کشیده را خالی کنن ، سی سال از حقوق او کم کردند و در صندوق ها جمع کردند که سرمایه گذاری شود برای آینده ولی بعلت مدیران ناشایسته این صندوق ها میگن الان ورشکسته هستند مگر مردم چقدر عمر می کنن که باید تا آخر عمرشون کار کنن
    • مارکو IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      8 0
      پاسخ
      آقای عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. بایدی در کار نیست .بیمه قراردادی 3 طرفه بین کارگر/کارفرما/صندوق میباشد که در زمان شروع کار (کارگر یا کارمند) منعقد میشود لذا برای کارگران یا کارمندان جاری نمیتوان قانون جدید وضع کرد چون عطف به ماسبق نمیشود مگر اینکه با رضایت 3 طرف باشد .
    • بینوا IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      کم دزدی کنید به مشکل بر نمی خورید این کامنت و بزارید
    • مارکو IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      14 0
      پاسخ
      آقای عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. اگر خیلی هنرمندی 1) جلوی فسادهای صندوق رو بگیر 2)مطالبات صندوق ها را از دولت بستان 3) اشتغال زایی کن و و "بایدت" را برای شاغلان جدید که به لطف امثال جنابعالی شده اند اجرایی کن در غیر اینصورت ........
    • عباس IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
      پاسخ
      اگه اینجوریه اصلا بیمه واریز نمیکنیم ما اگر قرار باشه تا روز مرگمون کار کنیم چرا باید بیمه واریز کنیم که شما بخوریدش بیشرف بازی حدی داره معادن اروپا تو 6 سال بازنشسته میکنن . ما تو معادن ایران 12 ساعته 30 سال هم باز نشست نمیشیم
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      11 0
      پاسخ
      همین حالا کارمندان شریف تامین اجتماعی بسیار بیشتر از کارمندان هم رده و هم سابقه خود در سایر ادارات دولتی و به خصوص غیر دولتی میگیرند. هرچه هم تو صندوق تامین بود که باد هوا شد از گرده یکنفر هم تا حدودی میشه بیگاری کشید.
      • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        2 0
        افرین من کارمندهای تامین اجتماعی دونتحداقل میشناسم بالای۲۰میلیون حقوق میگیرندباپول همین مردم
    • بازنشسته ی کمر شکسته IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      خواهشن اینقدر برای مملکت دستور وقانونهای ظالمانه وضع نکنین نفستون از جاهای گرم میاد مردم نای کار ندارند مردم ناامیدند جوانها بیکارند خجالت بکشین ازاین مملکت داریتون بع علی مولا اقتدا کنید
    • سید IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      جوانان بیکار باید بمانند تا پیر شوند بعد شغل گیر بیارن
    • عاشور بردی ایری IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 2
      پاسخ
      بخدا من 6سال بازنشسته شدم اصلا خبری نیست فقط برده اهل وعیال شد یم هی میگن انو بیار .این کارو بکن اون کارا نکن
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      مگه اونایی که بازنشسته شدن رفتن کنارکه حالامیخاین سن بازنشستگی روبالاببرین؟ (یکی ازدلایل محکم ومهمی که فارغ التحصیلان دانشگاه وبچهایی که رسیدن به سن کارنتونستن سرجای خودشون بامدرک مربوطشون وووبشینن سرکارخودشون وووبقیه همین چسبیدن بازنشستهابه صندلیای محل کارشونه.والبته وصددرصدرقابت وحسادتشون طرف دیگه
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      چه خوب دیگه از امشب صدا و سیما تظاهرات فرانسه را نشون نمیده!
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      آقای اسماعیلی بهتر نیست به جای بهره کشی از نسل فرسوده رد پولهایی به سرقت رفته ازبیت المال رابزنی تا باآن پولها چندین صندوق دیگه درجهت تولید و خودکفایی کشور ایجاد بشه!!
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      من معلم ۲۸سال خدمت کرده ام و بیش از ۲سال دیگه بازدهی ندارم از ۴۰۴ به بعد سالی ۶ماه به سنوات افزایش دهید!!!
      • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        3 0
        اصلا بازده و بهره وری برای مسئولین اهمیت نداره چون اگر مهم بود به جای افزایش سن بازنشستگی و ادامه خدمت نیروهای فرتوت و خسته ،ایشان را بازنشسته می کرد و با تصویب قانون ساماندهی کارکنان دولت نسبت به جذب نیروی جوان و تازه نفس که با علوم و دانش روز آشنا هستند می کرد
    • ali IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      ما کارگران با این مشکلات روز افزون ثانیه شماری میکنیم کی 30 سال تمام میشه بریم وپشت سرمون هم تماشا نکنیم بعد یک عده از خدا بی خبرو بی توجه به مصا ئب این قشر محروم به فکر بهره کشی وظلم به انها هستن
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      واقعا این مدیران بی لیاقت خجالت نمیکشند .شرمتان باد
    • mohammad IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      این اتفاق بیفته خودم رو همین فردا بازنشسته میکنم و دیگه این همه پول به بیمه نمیدم در این تورم مگه دیوانه ام میرمسرمایه گزاری میکنم سودش هم بیشتره والا
    • karim IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      مگه چقدر پاداش به ما میدند که بخواند هرسال ۶ ماه هم تو برنامه هفتم اضافه کنن . با پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش بعد از ۳۰ سال خدمت یه پراید هم نمیتونی بگیری .
    • علی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      من بیمارستانیم وصیت میکنم پاداش پایان خدمتم را یه کمی هم برای خودم خرما خیرات کنید لعنت به شما لعنت
    • ناشناس IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      من که یه چند سال دیگه میرم سر کار بعد استعفا میدم خدا لعنت تون کنه مایه سرافکندگی ها
    • ناشناس IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
      پاسخ
      من پرستارم شما که یه شب بیدار نیستین که یاوه سرایی میکنید قانون میگه من باید بیست سال کار کنم که با فتنه شما کم بخردان تامین اجتماعی اومده سی سال را اجرا میکنه شما کار میکنید که بدانید کار یعنی چی ?!
    • بازنشسته IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
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      وقتی قانونگذارتووامثال توبشن وضعیت به همین منوال هست جلوحقوقهای نجومی ودزدیهاواختلاسهارابگیریدکاری که امیرکبیرکردمگرمیانگین عمربااینهمه مشکلات چقدراست که احمقی مثل تودهانش رابازمیکنه وهرچی میشه بلغورمیکنه
    • IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      5 0
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      مطمئن باشید اگر این طرح اجرا شود باز چند سال بعد میگن دوباره کم آوردیم و ورشکستگی و ... چون مشکل صندوق ها بیمه پردازها نیستند بلکه مشکل اقتصاد فشل که نمیتوان اندوخته صندوق ها را با آن سرمایه گذاری سود آور کرد و نشتی و برداشتهای بی حساب و کتاب از صندوق ها میباشد
    • IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
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      جالب وتاسف باره دولت به جای پرداخت بدهی هاو سود آن به صندوق ها ،باحالت طلبکارانه میخوادناکارایی خود را از جیب و عمر بیمه پرداز جبران کند،ضمنا یکی از علل بدبختی صندوق ها، بازنشستگی ارفاقی زمان احمدی نژاد با 25 سال سابقه و 30روز حقوق بدون شرط سنی و پرداخت پاداش پایان خدمت برمبنای 30 سال کارکرد میباشد.
    • IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
      پاسخ
      جالب وتاسف باره دولت به جای پرداخت بدهی هاو سود آن به صندوق ها ،باحالت طلبکارانه میخوادناکارایی خود را از جیب و عمر بیمه پرداز جبران کند،ضمنا یکی از علل بدبختی صندوق ها، بازنشستگی ارفاقی زمان احمدی نژاد با 25 سال سابقه و 30روز حقوق بدون شرط سنی و پرداخت پاداش پایان خدمت برمبنای 30 سال کارکرد میباشد.
    • حمید IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      جالب وتاسف باره دولت به جای پرداخت بدهی هاو سود آن به صندوق ها ،باحالت طلبکارانه میخوادناکارایی خود را از جیب و عمر بیمه پرداز جبران کند،ضمنا یکی از علل بدبختی صندوق ها، بازنشستگی ارفاقی زمان احمدی نژاد با 25 سال سابقه و 30روز حقوق بدون شرط سنی و پرداخت پاداش پایان خدمت برمبنای 30 سال کارکرد میباشد.
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
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      باشه برگ ها هر چی لازمه حتی برای مبارزه با فساد بفرس برای من همش درست میکنم آخه دسته منه (انصافا خودتون مسخره کردین یا مارو گرفتین)
    • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
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      خدا بحق آبروی فاطمه زهرا لال بشید اونموقع دیگه طرف بازنشستگی را نمیبینه کثافت اشغال چرا جلوی دله دزدی ها را نمیگیرید
    • IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
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      هردم از این بام بری می رسد خدایا خودت ختم به خیرش کن یعنی ساده ترین راه رو انتخاب میکنن گور پدر کارگر بزار کار کنه
    • مارکو IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
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      راستی یه چیزی یادم رفت : اگه دفعه دیگه به بهانه ی 35 سال سنوات در اروپا یا امریکا خواستی نظریه پردازی کنی در خصوص پرداخت حقوق شهروندی توسط دولت(جدای از جقوق بازنشستگی توسط صندوق های بیمه) پس از رسیدن به سن بازنشستگی به میزان 1200 دلار آمریکا یا 800 یورو در اروپا نیز افاضه کلامی داشته باش
    • مهراب صالحی IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درود بر دزدان شرافتمند
    • مهدی IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
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      شما کارمند خودت رو (کارمند تامین اجتماعی) 25 ساله بازنشسته می کنی اونوقت به ما میرسه ادعا میکنی باید بیشتر بشه
    • حسین IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تامین اجتماعی پول از من و شما میگیره ما رو 30سال بازنشسته میکنه اونوقت کارمندای خودش رو هنوز هم با طرح 25 سال(5سال ارفاقی بهشون میده) بازنشسته میکنه
    • احمد IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
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      این انصافه که کارمندایی که هم ساعت کاریشون کمتره، هم داخل شهر کنار خونشون کار میکنن 30سال برن اونوقت کارگری که تویه کارخانه با اون همه دود و آلودگی و سر و صدا و دور از شهر و... با 30سال بازنشسته بشه این انصافه آیا این عدالته؟
    • احمد IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
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      نابقه ی که این تز رو داده راحترین را ممکن رو انتخاب کرده اون بیچاره ملت دست چه مدیران بالایقی افتادیم .... بجای تامین بودجه از راه درست فقط فشار به مردم
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      افزایش سن بازنشستگی ظلم به بیت المال و ارباب رجوع و جوانان هست، همین الان کارکنان با حدود بیست سال سابقه حال کار کردن و اکرام ارباب رجوع را ندارند بعد بیا پس از ۳۰ سال ایشان را نگهدار اون هم اجباری

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