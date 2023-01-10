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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۲۳

رئیس کل دادگستری خوزستان:

فروش وتعیین تکلیف اموال تملیکی در خوزستان بیش از ۴۲۹درصد رشد دارد

فروش وتعیین تکلیف اموال تملیکی در خوزستان بیش از ۴۲۹درصد رشد دارد

اهواز- رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تا آذرماه امسال، اموال متروکه و معطل مانده به ارزش بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان تعیین تکلیف و به فروش رسیده که رشد ۴۲۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت و اقدامات لازم در راستای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی به منظور حفظ و صیانت از حقوق بیت المال از ابتدای سال جاری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: با تشکیل کمیته تعیین تکلیف اموال در خوزستان و نظارت میدانی و مصوبات کاربردی، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از کالاها و اموال موجود در انبارها اقدام شد و به ارزش بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان از این اموال تعیین تکلیف و به فروش رسیده که رشد ۴۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

کد مطلب 5679056

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    نظرات

    • احمد IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
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      سلام اگه راست میگید شما بفکر هستید بیایید تمام این ساخت سازهای غیر مجاز میوه فروشان که وسط بلوار فرهنگیان اهواز اتاقک غیر مجاز درست کردن و دارن کرایه و رهن میدن رو جمع آوری کنید
    • حزب الله IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
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      خودروهای توقیفی درپاکینگها که درحقیقت اموال بیت المال مسلمان خوزستان که سالها زیر گرمای سوزان خوزستان مستهلک شدند وبا توجه به وضعیت تورم و گرانی خودرو چرا سالهاست بدون تکلیف ماندند
    • عبدالحسین نعامی IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
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      سلام از کلیه مسولینی تقاظ داریم این میوه فروشان که در بلوارپاسدارن فرهنگیان در مسیر تردد قرار گرفتن بلند کنند باتشکر

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