فروش وتعیین تکلیف اموال تملیکی در خوزستان بیش از ۴۲۹درصد رشد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت و اقدامات لازم در راستای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی به منظور حفظ و صیانت از حقوق بیت المال از ابتدای سال جاری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: با تشکیل کمیته تعیین تکلیف اموال در خوزستان و نظارت میدانی و مصوبات کاربردی، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از کالاها و اموال موجود در انبارها اقدام شد و به ارزش بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان از این اموال تعیین تکلیف و به فروش رسیده که رشد ۴۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.