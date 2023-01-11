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کد مطلب 5679165
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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۹:۴۴

گل دیدنی بازیکن منچستریونایتد مقابل چارلتون

گل دیدنی بازیکن منچستریونایتد مقابل چارلتون

آنتونی بازیکن تیم فوتبال منچستریونایتد در دقیقه ۲۱ دروازه تیم فوتبال چارلتون را باز کرد.

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