به گزارش خبرنگار مهر، جمال طاهری شامگاه سه شنبه در سلسله نشست‌های برخط الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با موضوع شیوه‌های تبلیغ و معرفی بین المللی اسلام و انقلاب اسلامی اظهار کرد: تجربه ما در عرصه بین المللی کم نبوده است، در همین راستا سایت رهیافتگان به ۴ زبان زنده دنیا فعالیت می‌کند که بانک خوبی در حوزه تبلیغ به شمار می‌رود.

وی افزود: edvardo.com نیز سایت دیگری است که سیرهای نمایشگاهی ما به زبان فارسی در آن بارگذاری شده است. این سیرهای نمایشگاهی در کشورهایی مانند تایلند، عراق، سوریه، ایتالیا، هند و… به نمایش درآمده است.

مدیر مؤسسه رهیافتگان و انجمن شهید ادواردو آنیلی گفت: ما با قشری از تازه مسلمان‌های خارجی در ارتباط هستیم و شرایط حضور آن‌ها را در برنامه‌های تلویزیونی فراهم می‌کنیم، علاوه بر این با افرادی که در خارج از کشور تبلیغ کرده‌اند نیز ارتباط داریم.

زبان نخستین ابزار برای تبلیغ در عرصه بین الملل است

وی با بیان اینکه زبان نخستین ابزار برای تبلیغ در عرصه بین الملل است، گفت: گاهی از زبان یاد گرفته شده استفاده نمی‌شود. این نشان می‌دهد که سیستم تبلیغ در کشور ما دچار اشکال است.

طاهری با بیان اینکه گاهی نیز زبان پیش‌نیاز تبلیغ نیست، تأکید کرد: برای تأثیرگذاری بیشتر باید زبان‌آموزی کرد اما نمونه‌هایی نیز داریم که رمز موفقیتشان عامل دیگری بوده است. آیت‌الله موسوی لاری، از جمله همین افراد است.

وی ادامه داد: او یک روحانی همیشه بیمار بود که چند سفری نیز به خارج داشت اما کتاب‌هایی به فارسی نوشت. سال ۱۳۴۲ به آلمان سفر کرد و دیداری با امام موسی صدر داشت. امام موسی صدر در آن دیدار گفته که جهان اسلام نیازمند یک خبرگزاری مانند خبرگزاری مطرح اروپا است، آیت الله موسوی لاری در آن سفر تصمیم گرفت کتابی در نقد غرب بنویسد که امام موسی صدر او را به این امر تشویق کرد.

مدیر مؤسسه رهیافتگان و انجمن شهید ادواردو آنیلی گفت: این کتاب نوشته شد و پروفسور حامد الگار یکی از منتقدین قبلی تشیع که شیعه شده بود آن کتاب را مطالعه کرد، سپس کتاب را به انگلیسی ترجمه و در آمریکا و اروپا منتشر کرد.

وی افزود: خیلی‌ها با مطالعه کتاب‌های آیت الله موسوی لاری که توسط حامد الگار ترجمه شد مسلمان شدند. به اذعان خیلی از کسانی که در فضای بین الملل کار کردند، آثار او خلوص نیت داشت به همین علت خدا راه را برای موفقیت او باز کرد.

طاهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه امام خمینی (ره) اسلام را عینیت بخشید و بی شک مهم‌ترین کسی است که اسلام را در جهان تبلیغ کرده است، تصریح کرد: او با تمام وجود قیام کرد و توسل داشت، خلوص نیت و جهاد امام خمینی (ره) برای خدا سبب شد تا انقلاب اسلامی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه در تبلیغ زمینه‌های بکری وجود دارد که از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم و باید به دنبال آن‌ها برویم، تصریح کرد: دفاع مقدس ما، یکی از عرصه‌های تبلیغ اسلام در جهان بود، افراد زیادی با دیدن عکس شهدا و امام خمینی (ره) و آشنایی با شهدا مسلمان شدند، پس ما زمینه‌هایی چنین زمینه‌های مناسبی برای تبلیغ داریم.

مدیر مؤسسه رهیافتگان و انجمن شهید ادواردو آنیلی با اشاره به تأثیر شیخ زکزاکی در شیعه شدن جمعیت زیادی در نیجریه گفت: شیخ زکزاکی به روایتی حدود پانزده میلیون نفر را در نیجریه شیعه کرده است، در کشوری که تا پیش از آن، شیعه نداشته است. شیخ زکزاکی تحت تأثیر دکتر مسعود شجره یکی از چهره‌های شاخص تبلیغ، با انقلاب و امام خمینی (ره) و تشیع آشنا شد. سفر او به ایران و تأثیری که از امام خمینی (ره) گرفت سبب شد تا مسلمان و شیعه شود. در چند سال اخیر نام او را زیاد شنیده‌ایم، در حالی که سال‌های قبل مسئولان ما در عرصه بین الملل او را برنمی‌تابیدند.

وی ادامه داد: در هشت سال اخیر افراد زیادی به شیخ زکزاکی گفتند که بگو اشتباه کرده‌ام تا دولت به تو امان نامه بدهد، اما دکتر مسعود شجره که ارتباط مستقیمی با زکزاکی داشت تأکید کرد که آن‌ها اشتباه می‌کنند. شیخ زکزاکی انقلاب امام حسین (ع) را روش خود قرار داد و مقابل ظلم ایستاد، با همین روش، میلیون‌ها نفر را پیرو خود کرد. او مانند اهل بیت (ع) نیمی از عمر خود را در زندان گذارند، بنابراین متوجه می‌شویم که برای تبلیغ اسلام باید سبک و روش اهل بیت (ع) را درنظر بگیریم.

طاهری با بیان اینکه این روزها شاهد توهین به رهبر معظم انقلاب در نشریه شارلی ابدو هستیم، گفت: فرق شارلی ابدو و سلمان رشدی در چیست؟ این نکته‌ای است که باید به آن بپردازیم. زمینه فتوای حکم اعدام سلمان رشدی را دکتر مسعود شجره فراهم کرد. او می‌گوید اگر امام خمینی (ره) آن حکم را نمی‌داد مسلمانان زیادی کشته می‌شدند. چون هر روز آن‌ها در مقابل سفارت انگلیس تجمع می‌کردند و به رگبار بسته می‌شدند اما حکم امام خمینی (ره) همه چیز را تغییر داد.

وی با اشاره به مبلغانی که در امر تبلیغ موفق نبوده‌اند، بیان کرد: به عنوان یک مسلمان شیعه در غرب باید مانند حضرت زینب (س) در کاخ یزید باشیم.

مدیر مؤسسه رهیافتگان و انجمن شهید ادواردو آنیلی گفت: عصام عماد محقق علوم اسلامی و اهل یمن است، خواهر، پدر و عموی او وهابی هستند، به سفارش آن‌ها کتابی در رد امام علی (ع) نوشت، اما بعد از چاپ آن شک کرد. این بار بدون پیش داوری درباره امام علی (ع) تحقیق کرد و نتیجه‌اش گرویدن او به تشیع شد. پس از آن کتابی دیگر در نقد کتاب خود نوشت. به اذعان وهابی‌ها، یک میلیون نفر به وسیله مباحثات و مناظرات او مسلمان شده‌اند.

طاهری افزود: پروفسور تیجانی از مبلغان موفقی است که کتاب «آن‌گاه هدایت شدم» به قلم او نوشته شده است. تیجانی استاد دانشگاه در رشته مکانیک و فردی مشهور بود، در ۲۰ سالگی امام جماعت شهر خود و به عنوان یکی از نخبگان تونس به حج مشرف شد. در آنجا با یک فرد عراقی آشنا و شیفته افکارش شد. در هنگام نماز متوجه می‌شود آن فرد عراقی شیعه است و با متوجه شدن این موضوع عصبانی می‌شود. آن فرد عراقی او را به کشور خود دعوت کرد، در سفر به عراق با آیت الله صدر آشنا شد و اخلاق خوش او سبب شد تا شیعه شود و حالا سال‌هاست که هزاران نفر با کتاب‌های او به تشیع روی می‌آورند.

مدیر مؤسسه رهیافتگان و انجمن شهید ادواردو آنیلی گفت: شیخ احمد قمی مبلغ نبود اما تاجری بود با اخلاق خوش. در دوران صفویه اولین شیعه‌ای بود که به تایلند سفر کرد. او مبلغ دین نبود اما اخلاق و رفتار نبوی داشت، اخلاق او سبب شد تا صدراعظم تایلند شود، بدون اینکه دین و زبان و چهره‌اش شبیه مردم آن سرزمین باشد. ژاپنی‌ها در تایلند کودتا کرده و شاه را بیرون کردند. شیخ احمد قمی به بازار رفته و مردم را جمع کرد، مردم هم به اعتبار او پادشاه را برگرداندند.

وی افزود: اکنون اشراف‌زاده‌های تایلند با افتخار می‌گویند که ما از نسل شیخ احمد قمی هستیم. آن‌ها خود را ملزم می‌دانند که در مراسم عزاداری عاشورا شرکت کنند.

طاهری تصریح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله کسانی است که تأثیر فراوانی در جامعه گذاشت. او خلوص نیت داشت، مانند بسیاری از مبلغین داخلی و بین المللی ما انسان مغروری نبود. خدا کمک کرد تا او بدون اینکه بخواهد مبلغ بین المللی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما مأمور به تکلیف هستیم و تکلیف ما این است که معارف اهل بیت (ع) را نشر دهیم. مهم این است که امام زمان (عج) ما را می‌بیند و امیدواریم که از ما راضی باشد.