اهدای خون در روزهای سرد سال را جدی بگیریم

هادی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیاز به خون یک نیاز همیشگی و پیوسته است و بیماران در نقاط مختلف کشور به آن نیاز دارند.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی ادامه داد: با این حال معمولاً با سرد شدن هوا و کاهش طول روز، میزان مراجعه کنندگان برای اهدا خون کاهش می‌یابد در حالی که نیاز استان و کشور کم نشده است.

وی افزود: از این رو از شهروندان خراسان شمالی که نشان داده‌اند در این امر همواره همراه هستند، تقاضامندیم اهدای خون را در این روزها جزو برنامه‌های خود قرار دهند.

نوری گفت: مراکز اهدای خون بجنورد و شیروان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ و پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ آماده حضور اهداکنندگان عزیز در جهت تأمین خون مورد نیاز بیماران، فعال هستند.

وی در پایان بیان داشت: افراد دارای گروه خونی o بیش از دیگران به اهدا خون توجه کنند.