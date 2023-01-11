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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸

تحلیلگر عراقی: آمریکا مخالف گسترش روابط عراق با چین است

تحلیلگر عراقی: آمریکا مخالف گسترش روابط عراق با چین است

تحلیلگر سیاسی عراقی معتقد است که آمریکا از همکاری عراق با چین راضی نیست و واشنگتن قصد دارد در مقابل پکن و همه کشورهایی که با آن همکاری می کنند، بایستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «صباح العقیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تأکید کرد که آمریکا از همکاری عراق و چین، احیای توافق چین و اجرای پروژه‌های مشترک بین بغداد- پکن، ناراضی است و بهبود وضعیت اقتصادی عراق و رفتن بغداد به سمت پکن را نمی‌پسندد.

بر اساس این گزارش، العقیلی در ادامه افزود: «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق، بندر فاو و توافق با چین را در اولویت برنامه دولت خود برای مرحله بعدی قرار داده است تا عراق را از نظر اقتصادی احیا و پروژه‌هایی را در آینده اجرا کند.

وی تصریح کرد: برخی از طرف‌های خارجی به دنبال ایجاد مانع در تکمیل بندر فاو و تکمیل نشدن آن توسط عراق برای دستیابی به برخی منافع هستند، به ویژه اینکه بهبود وضعیت اقتصادی عراق مورد پسند آمریکا نیست.

تحلیلگر سیاسی عراقی خاطرنشان کرد: آمریکا به ویژه پس از دیدار السودانی و رئیس جمهور چین برای بحث درباره همکاری دو کشور در پروژه «کمربند و جاده» و پروژه‌های مختلف، شروع به کارشکنی کرده است. آمریکا که قصد دارد در مقابل چین و کشورهای همکاری کننده با چین بایستد، از نزدیکی عراق به چین و گسترش همکاری‌ها بین دو طرف راضی نیست.

کد مطلب 5679454

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