تحلیلگر عراقی: آمریکا مخالف گسترش روابط عراق با چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «صباح العقیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تأکید کرد که آمریکا از همکاری عراق و چین، احیای توافق چین و اجرای پروژه‌های مشترک بین بغداد- پکن، ناراضی است و بهبود وضعیت اقتصادی عراق و رفتن بغداد به سمت پکن را نمی‌پسندد.

بر اساس این گزارش، العقیلی در ادامه افزود: «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق، بندر فاو و توافق با چین را در اولویت برنامه دولت خود برای مرحله بعدی قرار داده است تا عراق را از نظر اقتصادی احیا و پروژه‌هایی را در آینده اجرا کند.

وی تصریح کرد: برخی از طرف‌های خارجی به دنبال ایجاد مانع در تکمیل بندر فاو و تکمیل نشدن آن توسط عراق برای دستیابی به برخی منافع هستند، به ویژه اینکه بهبود وضعیت اقتصادی عراق مورد پسند آمریکا نیست.

تحلیلگر سیاسی عراقی خاطرنشان کرد: آمریکا به ویژه پس از دیدار السودانی و رئیس جمهور چین برای بحث درباره همکاری دو کشور در پروژه «کمربند و جاده» و پروژه‌های مختلف، شروع به کارشکنی کرده است. آمریکا که قصد دارد در مقابل چین و کشورهای همکاری کننده با چین بایستد، از نزدیکی عراق به چین و گسترش همکاری‌ها بین دو طرف راضی نیست.