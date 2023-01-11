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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

لایحه بودجه ۱۴۰۲-۱۷

مجموع منابع و مصارف بودجه، ۵ هزار هزار میلیارد تومان پیش بینی شد

مجموع منابع و مصارف بودجه، ۵ هزار هزار میلیارد تومان پیش بینی شد

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجموع منابع و مصارف بودجه کشور بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع منابع و مصارف بودجه کشور بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در این بین مجموع منابع عمومی دولت هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی نیز ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

جدول خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است.

بودجه 1402 ,

کد مطلب 5679490
سمیه رسولی

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