مجموع منابع و مصارف بودجه، ۵ هزار هزار میلیارد تومان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع منابع و مصارف بودجه کشور بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در این بین مجموع منابع عمومی دولت هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی نیز ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

جدول خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است.