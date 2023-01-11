به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (چهارشنبه) در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اینترنت طبقاتی به این معنا که یک طبقه خاصی اینترنت پرسرعت داشته باشد، نداریم و همه مردم برای ما خاص هستند.



وی افزود: اما برخی از سایت‌ها تحریم شده‌اند و ما در حال فراهم کردن ابزارهایی برای برنامه‌نویسان هستیم تا سایت‌هایی که ما را تحریم کرده‌اند و دسترسی‌های خاصی احتیاج دارند، یا برای گیمرها شنبه یا یکشنبه ابزار جدیدی را رونمایی کنیم که پینگ بازی‌ها برایشان پایین‌تر بیاید، آیا اسم چنین چیزی را باید اینترنت طبقاتی گذاشت؟ ما امکانات جدیدی را برای دسترسی بهتر قشر خاصی فراهم می‌کنیم.



وزیر ارتباطات در رابطه با وضعیت قطع اینترنت برای برگزاری کنکور ارشد تاکید کرد: ما به شدت با قطع سراسری اینترنت مخالفت کردیم و اعتقاد داریم اینترنت مثل هوا می‌ماند و به تمام زندگی مردم وابسته شده، از اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سرگرمی پس نمی‌شود اینترنت را قطع کرد.



زارع پور افزود: درخواست سازمان سنجش در این زمینه بررسی شد و با چند شرط با آن موافقت شد که صرفاً در محدوده حوزه‌های امتحانی و فقط اینترنت همراه، آن‌هم با اطلاعات قبلی باشد. کسانی که در این محدوده هستند از پیش پیامی دریافت می‌کنند تا آمادگی داشته باشند.



وی تصریح کرد: صرفاً هم در ساعت برگزاری کنکور این امر به شکل خیلی محدود انجام شود تا نگرانی‌ها برای حفظ سلامت کنکور رعایت شود. البته اعتقاد داریم روش‌های پیشرفته‌تر و فناورانه‌ای برای مبارزه با تقلب وجود دارد که سازمان سنجش به سمت آن حرکت می‌کند.