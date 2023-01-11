به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، در روزهای اخیر همزمان با قدرت گرفتن جریان‌های راست‌گرای افراطی در رژیم صهیونیستی با حضور آنها در کابینه نتانیاهو، درخواست‌های انتقام جویانه علیه جریان اپوزیسیون افزایش یافته است.

زوی فوگل عضو کنست رژیم صهیونیستی از حزب قدرت یهودی خواستار بازداشت یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رئیس جریان اپوزیسیون و بنی گانتز وزیر جنگ سابق به اتهام خیانت شد.

فوگل تاکید کرد که پلیس رژیم صهیونیستی باید لاپید و گانتز را به خاطر تحریک علیه دولت بازداشت کند.

او همچنین خواستار بازداشت موشه یعلون وزیر جنگ اسبق و یائیر گولان نماینده سابق کنست شده است.

گفتنی است این شخصیت‌ها در روزهای اخیر عملکرد کابینه نتانیاهو به ویژه سیاست‌های افراط گرایانه ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به شدت زیر سوال برده‌اند.

واکنش نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست فوگل مدعی شده که در کابینه وی دموکراسی وجود دارد و هیچ‌یک از سران جریان اپوزیسیون بازداشت نخواهند شد.

نتانیاهو تاکید کرد که با این حال، کسی هم حق ندارد وزرای کابینه رژیم صهیونیستی را نازی بخواند و تشویق به خشونت و هرج و مرج کند.