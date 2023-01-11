بزرگ ترین پروژه دولت ترمیم اعتماد و امید مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه ظهر چهارشنبه در آئین جشنواره گفتمان خدمت در مصلی بیت المقدس اراک اظهار داشت: مقام معظم رهبری در نخستین دیدار خود خطاب به رئیس جمهور دولت سیزدهم تاکید کردند که بزرگ‌ترین سرمایه دولت، امید و اعتماد مردم است که این مهم تا حدودی آسیب دیده و باید ترمیم شود.

استاندار مرکزی افزود: رئیس جمهور نیز در نخستین دیدار خود در سال جاری با مسئولان ارشد نظام، بزرگ‌ترین پروژه دولت را ترمیم اعتماد و امید مردم عنوان کرد که در کنار دیگر طرح‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این مهم اکنون در رأس اقدامات دولت سیزدهم قرار دارد، تاکید کرد: از نخستین روز فعالیت دولت سیزدهم این مهم دستور کار ویژه قرار گرفت و راهبرد پشت میز نشینی به حضور مستقیم، بی واسطه و بدون وقفه میان مردم تغییر کرد که ۳۸ سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به تمام استان‌های کشور طی یکسال، نمایانگر این اقدام قابل توجه است.

مخلص الائمه بیان کرد: این مهم باید سرلوحه اقدامات و فعالیت‌های تمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی باشد و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نشود که می‌توان گفت کمیته امداد امام خمینی (ره) در این راستا پیشتاز و متولی است.

استاندار مرکزی ادامه داد: تمام ارگان‌ها همچون کمیته امداد، بنیاد مسکن و مستضعفان که از سوی امام راحل ایجاد شده با هدف خدمت به مردم و محرومان جامعه و پیشرفت و توسعه کشور بوده است که مایه مباهات است.

وی خاطر نشان کرد: همراهی توده مردم باعث شده که به عنوان اولین انقلاب جهانی وارد چهل واره دوم انقلاب شویم و این در حالی است که تاکنون هیچ انقلابی در جهان محقق نشده است.