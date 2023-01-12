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کد مطلب 5680355
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۲۲ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳

پنجره مهر؛

گریه‌های ناتمام علامه برای همسرش

گریه‌های ناتمام علامه برای همسرش

همسر علامه طباطبایی از دنیا رفته بود و ایشان بسیار ناراحت بودند تا اینکه علت گریه خود را بیان کردند.

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    نظرات

    • SI ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آخه شما این همه نازنین بودی که همسرفرشته ی شما هم متوجه شدن آقا ! شما یک مرد وانسان وروحانی نمونه بودید و هستید نگاه به چهره ی شما هم همین رومیگفت دنیای ما به آدمهایی مثل شما محتاجه زنیکه درفقرمطلق باهمسرش زندگی عاشقانه داره مگه میشه غیرازاین راجع بهش گفت خداوندهردوی شماراغریق نور ورحمت خودش بکنه

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