دریافت 54 MB کد مطلب 5680355 https://mehrnews.com/xZhQD ۲۲ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳ کد مطلب 5680355 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۲ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳ پنجره مهر؛ گریههای ناتمام علامه برای همسرش همسر علامه طباطبایی از دنیا رفته بود و ایشان بسیار ناراحت بودند تا اینکه علت گریه خود را بیان کردند. کپی شد مطالب مرتبط حضرت زهرا (س) باید الگو قرار داده شود نماهنگ «امید دلها» منتشر شد/ تقدیم به همه مادران سرزمینم جشنواره «مشق مادر» در حوزه هنری اصفهان برگزار میشود نماهنگ«مادر» منتشر شد/ شنیدن عاشقانهای سینمایی از بهرام پاییز برچسبها علامه طباطبایی روز زن روز مادر
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