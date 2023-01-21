کسری ۳۶ هزار میلیاردی یارانه دارو/ آیا دارو گران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح دارویاری در کشور که از تابستان ۱۴۰۱ کلید خورده است، برای اینکه در سال آینده نیز به مسیر خود ادامه بدهد، حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این در حالی است که آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای طرح دارویاری در سال آینده در نظر گرفته شده است، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان است.

محمد اندرزی معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته است که حداقل اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح دارویاری در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

آنچه مسلم است، اینکه هزینه‌های تولید دارو همچون سایر کالاها افزایش خواهد یافت و اگر قرار است که پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد، می‌بایست یارانه دارو را افزایش داد.

محمد پیکان‌پور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، بر لزوم بازنگری در اعتبارات طرح دارویاری برای سال آینده تاکید کرد و گفت: باید توجه کرد که اقتضائات اقتصاد سلامت، با اقتصاد کلان متفاوت است. اگر قرار است در سال آینده بیمار هزینه کمتری دهد که رئیس جمهور هم بر آن تاکید کرد، لازم است که این اعداد و ارقام مورد اصلاح قرار گرفته و بودجه مبتنی بر برنامه باشد.

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به صنعت داروسازی کشور و اختصاص بودجه ریالی آن به بیمه‌ها، تلاش کرد تا قیمت دارو برای تولید کنندگان داخلی، تا حدود زیادی مقرون به صرفه شود و از سوی دیگر، بیمه‌ها با پرداختی‌هایی که انجام می‌دهند، اجازه ندهند دارو برای مردم و بیماران گران شود.

سیدجلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به بودجه طرح دارویاری در سال آینده، گفت: دو نگرانی نسبت به بودجه حوزه سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد. اول ۶۹ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه دارو در نظر گرفته شده به طور تأمل برانگیزی کم است و دوم آنکه بر اساس قانون ۱۰ درصد بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید در اختیار حوزه سلامت قرار بگیرد و بخشی از این بودجه برای تأمین هزینه‌های درمان و داروهای بیماران خاص و صعب الاعلاج است و آنچه در لایحه شاهد آن هستیم این است که عنوان آن تغییر کرده و ظاهراً این ۱۰ درصد برای یارانه دارو در نظر گرفته شده که باید اصلاح شود.

وی در پاسخ به این سوال که رقم مورد نظر برای اجرای طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲ چقدر است، افزود: با توجه به میزان ارزی که در سال گذشته اختصاص دادیم حداقل بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح ۹۰ هزار میلیارد تومان است که هم در مسیر اجرای طرح به مشکل نخوریم و هم اینکه بتوانیم تعداد داروهای بیشتری را تحت پوشش بیمه ببریم که در این شرایط آزاد سازی قیمت ارز مردم در پرداخت هزینه‌های دارویی دچار مشکل نشوند.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، نیز در واکنش به بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح دارویاری در سال آینده، گفت: این میزان بودجه کافی نیست و حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا بتوانیم افزایش هزینه‌ها را تأمین کنیم.

این روزها بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد و بهترین فرصت برای اصلاح یارانه دارو در سال آینده است.

دارو، به عنوان یک نیاز اساسی برای درمان بیماران تلقی می‌شود که اگر قرار باشد گران شود و بیمه‌ها نتوانند افزایش قیمت دارو را پوشش دهند؛ بیماران از ادامه درمان منصرف خواهند شد.