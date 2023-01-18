به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق مزارعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برابر اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر مستند به اعلام کتبی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس، در اجرای مصوبات جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان فارس و قرارداد منعقد شده با پیمانکار مربوطه توسط اداره کل راهداری استان فارس به دلیل اجرای عملیات راهسازی در مقطع ۲۷ کیلومتری حدفاصل پلیس راه فراشبند تا ۱۰ کیلومتر بعد از تونل ، محور جم – فیروزآباد از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری به مدت ۴۵ روز مسدود خواهد بود.

رییس پلیس راه استان بوشهر افزود: محورهای زیر به عنوان محورهای جایگزین، تعیین شده است.

مسیر اول: عسلویه - اخند -فاریاب -لامرد الی مرودشت -خنج -قیر -فیروزآباد و شیراز

مسید دوم: عسلویه -جم دارالمیزان- اسیر الی مرودشت -خنج- قیر -فیروزآباد و شیراز

مسیر سوم:عسلویه -کنگان- -اهرم -فراشبند-فیروز اباد- شیراز

مسیر چهارم: عسلویه- کنگان- بوشهر - برازجان -کازرون - شیراز