به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه توسعه گلخانه‌ها ذیل ستاد توسعه گلخانه‌های استان البرز ظهر چهارشنبه با حضور رئیس سازمان، معاونین، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیر امور اراضی، سرپرست اداره روابط عمومی، مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی، مدیران جهاد کشاورزی و امور آب شهرستان‌ها برگزار شد.

عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز، توسعه گلخانه‌ها در استان را سیاست محوری سازمان در راستای اصلاح الگوی کشت و مدیریت بهینه مصرف آب توصیف و برضرورت توسعه گلخانه‌ها، جهت‌دهی تولید به سمت محیط‌های کنترل شده به منظور حفظ منابع آب، پایداری و تضمین تولید تأکید کرد.

داود نجفیان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اهمیت تأمین آب شرب کلانشهرهای تهران و البرز، بر صرفه جویی در مصرف آب وجلوگیری از فشار به آبخوان‌ها تأکید کرد.

نجفیان چالش عمده توسعه‌ی گلخانه‌ها را کوچک بودن اراضی و بهره‌برداری مشاعی از چاه‌های آب عنوان کرد و توصیه کرد: به منظور تسهیل در سرمایه گذاری، مدیریت بهتر منابع آب و بهره برداری بهینه از چاه‌های مشاع، حقابه داران هرچاه مشاع می‌توانند در قالب تشکل آب بران نسبت به احداث گلخانه اقدام نمایند.

ارسال فهرست اراضی ملی مستعد توسط جهاد کشاورزی به شرکت آب منطقه‌ای استان به منظور بررسی امکان تأمین آب برای احداث شهرک‌های گلخانه‌ای در اراضی جانمایی شده، اقدام برای دریافت مجوز جابجایی چاه آب ماهدشت، مجوز حفاری چاه آب شهرک گلخانه‌ای چوپان آباد و استعلام از شرکت آب منطقه‌ای پیرامون مشخصات جغرافیایی، دبی و میزان اراضی تحت شرب چاه‌های فرم ۱ و ۵ به تفکیک شهرستان از مهمترین محورهای مباحث طرح شده درکارگروه مشترک آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان بود.