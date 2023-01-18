به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله متفکر آزاد، با اشاره به اهمیت سفر رئیس جمهور به کشور سوریه اظهار کرد: این سفر از چند جهت حائز اهمیت است، سوریه از چند جهت حائز اهمیت است، اولا سوریه به عنوان کشور دوست ما در منطقه در بسیاری از مقاطع از پشتیبان ما برخوردار بوده و ما نیز در بازه های زمانی از پشتیبانی این کشور برخوردار بوده ایم از این جهت تحکیم روابط در آینده ضرورت بیشتری دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به دمشق می تواند کلید بهره مندی از بستر اقتصادی سوریه برای شرکت های ایرانی، موسسات اقتصادی ایرانی و ورود ایران به بازار محصولات در سوریه و در عین حال به حوزه پروژه‌های اقتصادی سوریه باشد که برای کشور ما می تواند سود ده باشد و عایدی خوبی برای ایران به لحاظ اقتصادی داشته باشد.

وی تاکید کرد: همچنین حضور رئیس جمهور پیام جدی منطقه ای برای دستان و دشمنان مان دارد که از جهت مختلف می تواند مهم باشد.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در دیدار اخیر با وزیر امورخارجه کشورمان در دمشق گفت: جمهوری اسلامی ایران نزدیکترین کشور به سوریه است و در جنگ هم در کنار ما ایستاد و ما حمایت های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهیم کرد.

رئیس جمهور سوریه با تأکید بر اهمیت سفر آتی رئیسی به سوریه، بر آمادگی و اراده جدی دمشق به منظور تلاش مشترک و زمینه سازی برای موفقیت حداکثری این سفر تاکید کرد.