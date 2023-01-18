۵۰۰واحد مسکونی خوی خسارت دید/ ۱۹۴ نفر مصدوم شدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه امروز چهارشنبه شهرستان خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند.

مکان دقیق این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۸.۵۸ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.

بر اساس اعلام سایت مرکز لرزه نگاری کشور تاکنون ۲۰ زمین لرزه به بزرگی بین ۵.۴ تا ۲.۸ ریشتر در این منطقه ثبت شده است.

تاکنون این زمین لرزه موجب مصدومیت ۱۹۴نفر و خسارت مالی به ۱۵ روستا شده است، بر اساس اعلام مسئولان مدیریت بحران این زمین لرزه تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.

همچنین زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۴ ریشتر روز ۱۳ مهر امسال در خوی اتفاق افتاده بود که موجب خسارت کلی به هزار و ۱۰۰ واحد و خسارت جزئی به بیش از چهار هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شده بود.

اخبار تکمیلی از زمین لرزه در خوی را در گزارش تکمیلی خبرگزاری مهر خواهید خواند.

۸۵۰۹:۵۵تخته چادر بین زلزله زدگان خوی توزیع شد/احداث کمپ‌های موقت

استاندار آذربایجان غربی گفت: بعد از وقوع زمین زلزله ۵.۴ ریشتری در خوی ۸۵۰ تخته چادر بین زلزله زدگان این شهرستان توزیع شده است.

محمدصادق معتمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت خدمات رسانی به زلزله زدگان خوی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر فیرورق و روستاهای تابعه آسیب دیده‌اند.

وی با بیان اینکه با اشاره به ارزیابی‌های های اولیه صورت گرفته از مناطق زلزله زده خوی گفت: در این زمین لرزه ۵۰۰‌ واحد مسکونی در ۱۵ روستا بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیده‌اند.

معتمدیان ادامه داد: ارزیابان و تیم‌های امدادی از دقایق اولیه پس از زمین لرزه ۵.۴ ریشتری ظهر امروز به کانون زلزله اعزام شده و علاوه بر ارزیابی‌های اولیه، بلافاصله کار امدادرسانی به زلزله‌زدگان را هم آغاز کردند.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین تا اواخر شب گذشته ۱۹۴‌ مصدوم‌ زلزله به مراکز درمانی مراجعه کردند که تنها ۲۴ نفر آنان بستری شدد که ۱۰ نفر مورد عمل جراحی قرار گرفته و باقی در صف انجام عمل جراحی هستند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به برودت هوا، اسکان کسانی که منازلشان دچار خسارت شده از اولویت‌های امدادرسانی است، ادامه داد: در یک ساعت اول پس از وقوع زلزله شاهد حضور مدیران دستگاه‌های امدادی در شهرستان بودیم و برنامه ریزی ویژه‌ای برای امدارسانی و اسکان مردم صورت گرفته است.

معتمدیان با تاکید بر ارائه خدمات حداکثری اظهار کرد: ۸۵۰‌ تخته چادر جهت اسکان در میان مردم منطقه توزیع شده و توزیع بسته غذایی ۷۲ ساعته نیز در دستور کار قرار گرفته‌ و بخشی از آن هم انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سریع ترین زمان ممکن، روند بازسازی آغاز می شود، گفت: همه ظرفیت‌های لازم برای امدادرسانی به مردم حادثه دیده به کار گرفته خواهد شد.

۸:۱۰ ثبت ۲۰ پس لرزه در خوی/۱۰زمین لرزه بالای ۳ ریشتر

بنا بر اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، از روز چهارشنبه تاکنون ۲۰ پس لرزه در خوی ثبت شده است.

مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه اعلام کرد: پیش لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در ساعت ۱۳:۱۹ روز چهارشنبه آغاز زلزله های شهرستان خوی بود.

زلزله اصلی در ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه به بزرگی ۵.۴ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و در ۹ کیلومتری شهر خوی ثبت شده است.

بعد از زلزله اصلی نیز تا این ساعت بیش از ۲۰ پس لرزه در این ایستگاه ثبت و به شبکه لرزه نگاری کشور به صورت آنلاین مخابره شده است.

از میان پس لرزه های ثبت شده، ۲ زلزله با بزرگی بیش از ۴ ریشتر و ۳ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۳ ریشتر مهم ترین پس لرزه های روز چهارشنبه بود.

۰:۲۴امدادرسانی گروه‌های جهادی در مناطق زلزله زده خوی

فرمانده سپاه خوی گفت: از همان آغازین لحظات زلزله خوی گروه‌های جهادی به این مناطق اعزام شده و در حال امدادرسانی هستند.

محمدباقر علائی چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران از اعزام گروه‌های جهادی به مناطق زلزله‌زده خوی خبر داد و افزود: گروه‌های جهادی از همان ابتدای زلزله ۵٫۴ ریشتری به مناطق زلزله‌زده خوی اعزام شده و در کنار مردم در حال امدادرسانی و خدمت هستند.

محمدباقر علائی با اشاره به آمادگی کامل برای اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی سبک‌وسنگین خود به محل حادثه گفت: ۶ گروه در حال عملیات آواربرداری و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان هستند.

فرمانده سپاه خوی اظهارکرد: مهم‌ترین وظیفه سپاه خدمت به مردم است و این را ما وظیفه شرعی و دینی خود می‌دانیم.

وی ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان متأثر از زمین‌لرزه ۵٫۴ ریشتری گفت: سپاه تا اتمام مراحل آواربرداری، ساخت و نوسازی واحدهای خسارت‌دیده در کنار مردم خواهد بود و به نوکری خود برای مردم افتخار می‌کند.

۲۳:۴۵بارگیری تعداد ۳۰۰ تخته پتو به مناطق زلزله زده خوی

رئیس هلال احمر ماکو از بارگیری تعداد ۳۰۰ تخته پتو از انبار امدادی هلال احمر این شهرستان جهت ارسال به مناطق زلزله زده شهرستان خوی خبرداد.

سجاد اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام نجاتگران جمعیت هلال احمر ماکو گفت: تعداد ۳۰۰ تخته پتو از انبار امدادی هلال احمر ماکو جهت ارسال به مناطق زلزله زده شهرستان خوی با همکاری فرمانداری و شهرداری ماکو ارسال شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر ماکو با اشاره به اینکه، ماکو به عنوان شهرستان معین خوی است، افزود: از اولین ساعات رخداد زمین لرزه ۵.۴ امروز ۲۸ دی ماه در خوی امدادگران این جمعیت آمادگی خود را برای حضور در این شهرستان به هلال احمر خوی اعلام کردند.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر ماکو در قالب دو تیم تخصصی امداد و نجات جهت امدادرسانی به مناطق زلزله زده خوی اعزام شدند.

۲۳:۳۴بسته های غذایی ۷۲ ساعته در مناطق زلزله زده خوی توزیع شد

استاندار آذربایجان غربی گفت: بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته توسط هلال احمر در حال توزیع در مناطق زلزله زده است.

محمدصادق معتمدیان چهارشنبه شب در بازدید از مناطق زلزله زده خوی اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، اسکان کسانی که منازلشان دچار خسارت شده از اولویت‌های امدادرسانی است.

وی ادامه داد: در یک ساعت اول پس از وقوع زلزله شاهد حضور مدیران دستگاه‌های امدادی در شهرستان بودیم و برنامه ریزی ویژه‌ای برای امدارسانی و اسکان مردم صورت گرفته است.

معتمدیان با تاکید بر ارائه خدمات حداکثری ضمن بازدید میدانی از این مناطق و بررسی آسیب های وارده به منازل مردم، با ساکنان و زلزله زدگان دیدار و دستورات لازم را برای تسریع در امداد رسانی و رفع مشکلات زلزله زدگان این شهرستان را صادر کرد.

۲۲:۲۶آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده خوی طبق برنامه انجام می‌شود

سرپرست مدیریت آموزش و پرورش خوی گفت: طبق بازدیدهای انجام شده در زلزله، حوزه‌های برگزاری کنکور در این شهرستان از نظر سازه مشکلی ندارند و آزمون در موعد مقرر در آنها برگزار می‌شود.

مرتضی محمد پور در این زمینه افزود: در پی وقوع زمین لرزه در خوی که بعد از ظهر امروز رخ داد بازدید از مدارس با اولویت حوزه های برگزاری کنکور سراسری آغاز شد.

وی بیان کرد: طبق ارزیابی دقیق انجام شده، هیچ آسیبی به محل های برگزاری آزمون سراسری کنکور وارد نشده و آزمون در وقت مقرر برگزار خواهد شد.

سرپرست مدیریت آموزش و پرورش خوی با توصیه به به داوطلبان کنکور سراسری گفت: داوطلبان روز های پنجشنبه و جمعه با آرامش می توانند در محل برگزاری آزمون ها حضور یابند.

وی اظهار کرد: طبق بررسی ها با توجه به اینکه کانون زلزله به بخش فیرورق نزدیک بوده، مدارس این منطقه بیشتر در معرض آسیب بوده است که با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه ارزیابی های دقیق تر انجام و خسارت های وارد شده برآورد و اعلام می شود.

۲۲:۱۰وقوع ۱۳ زمین لرزه در خوی/پس لرزه ها ادامه دارد

بر اساس اعلام سایت مرکز لرزه نگاری کشور از ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه تاکنون ۱۳ زمین لرزه در خوی ثبت شده است، که از این تعداد ۹ زمین لرزه بالای ۳ ریشتر بوده اند.

همچنین بر اساس اعلام این مرکز زمین لرزه های ثبت شده در خوی بین ۵.۴ ریشتر تا ۲.۶ ریشتر بوده اند.

وقوع ۱۳ زمین لرزه در خوی/پس لرزه ها ادامه دارد

بر اساس اعلام سایت مرکز لرزه نگاری کشور از ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه تاکنون ۱۳ زمین لرزه در خوی ثبت شده است، که از این تعداد ۹ زمین لرزه بالای ۳ ریشتر بوده اند.

همچنین بر اساس اعلام این مرکز زمین لرزه های ثبت شده در خوی بین ۵.۴ ریشتر تا ۲.۶ ریشتر بوده اند.

۲۱:۳۴تعداد مصدومان زلزله زده خوی به نفر ۱۵۰ نفر رسید

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: تعداد مصدومان زمین لرزه خوی تاکنون به ۱۵۰ نفر رسیده است.

امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ارزیابی مناطق زلزله زده همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۱۵۰ نفر در اثر زمین لرزه مصدوم شده اند که از این تعداد ۱۷ نفر در مراکز درمانی خوی بستری هستند.

وی ادامه داد: همچنین زمین لرزه خوی تاکنون موجب خسارت به ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر فیرورق و ۱۵ روستا اطراف نیز شده است.

به گفته‌ی جعفری، عمده مصدومان به دلیل مصدومیت جزئی بصورت سرپایی در چهار بیمارستان این شهرستان درمان و ترخیص شده‌اند و در حال حاضر تنها ۱۷ نفر در مراکز درمانی خوی بستری هستند.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: اکنون ۲۰ تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر در حال ارزیابی میزان خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف هستند.

۵۰۰۲۱:۲۸‌ واحد مسکونی در زلزله خوی خسارت دیده اند

استاندار آذربایجان غربی گفت: بر اساس ارزیابی های اولیه در مناطق زلزله زده خوی ۵۰۰ واحد مسکونی در این شهرستان خسارت دیده اند.

محمدصادق معتمدیان چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده خوی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ارزیابی‌های اولیه صورت گرفته از مناطق زلزله زده خوی گفت: در این زمین لرزه ۵۰۰‌ واحد مسکونی در ۱۵ روستا بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیده‌اند.

وی ادامه داد: در این زمین‌لرزه همچنین ۱۵۰‌ نفر مصدوم شده و به مراکز درمانی مراجعه کردند که به غیر از ۱۷ نفر از آنها که بستری شدند مابقی به صورت سرپایی معالجه و از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

۲۱:۲۳عیادت استاندار آذربایجان‌غربی از مصدومان زلزله شهرستان خوی

استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در بیمارستان قمر بنی هاشم شهرستان خوی ضمن عیادت از مصدومان زلزله این شهرستان، از نزدیک روند درمان این افراد را بررسی کرد.

محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر امروز چهارشنبه و در ساعات اولیه وقوع زلزله برای بررسی میدانی زمین لرزه ۵.۴ ریشتری خوی، به این شهرستان سفر کرده است، از مصدومان زمین لرزه در بیمارستان قمربنی هاشم این شهرستان عیادت کرد.

۲۱:۱۵اسکان فوری و تهیه اقلام گرمایشی مناطق زلزله‌زده خوی فراهم شود

معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار آذربایجان غربی خواستار اسکان فوری و تهیه اقلام گرمایشی مناطق زلزله زده خوی شد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در پی زلزله ۵,۴ ریشتری شهرستان خوی طی تماس تلفنی با استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت بسیج همه امکانات برای کمک به زلزله زدگان تاکید کرد.

محمد مخبر در این تماس تلفنی با توجه به سرمای شدید هوا و وجود مناطق روستایی و صعب العبور خواستار توجه ویژه به اسکان اضطراری و تامین وسایل گرمایشی در اسرع وقت شد.

همچنین با توجه به آسیب دیدن برخی از هموطنان در این حادثه، معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت رسیدگی فوری به مصدومان توسط مراکز امدادی و درمانی تاکید کرد.

۲۰:۲۴آمادگی ارتش برای امدادرسانی به زلزله زدگان خوی

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غربی نزاجا از نیروهای ارتش قرارگاه منطقه ای شمال غرب برای امدادرسانی به زلزله زدگان شهرستان خوی خبر داد.

امیر سرتیپ علی حاجلیو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ظهر امروز در شهرستان خوی اظهار کرد: بلافاصله بعد از وقوع زمین زلزله ۲ اکیپ از نیروهای قرارگاه منطقه ای شمال غرب کشور به شهرستان خوی و مناطق زلزله زده اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این دو اکیپ برای کمک به ارزیابی میزان خسارات به منطقه اعزام شده اند، افزود: همچنین گردان بلیات به تعداد ۶۰۰ نفر همراه تجهیزات مهندسی و فنی در آمادگی کامل به سر می برند تا در صورت اعلام نیاز فرمانداری خوی برای آواربرداری یا تخلیه مجروحان همکاری لازم را داشته باشند.

امیر حاجیلو با بیان اینکه تاکنون فرمانداری خوی با توجه به میزان خسارات زمین لرزه اعلام آمادگی نکرده است، گفت: ارتش در تمامی حوزه‌ها در کنار مردم بوده و در حوادث مختلف برای خدمت‌رسانی آماده است.

۱۹:۵۱دستور وزیر بهداشت بری رسیدگی فوری به حادثه دیدگان زلزله خوی وزیر بهداشت، در تماس تلفنی با رئیس سازمان اورژانس کشور و رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، خواستار رسیدگی فوری به حادثه دیدگان زلزله شهرستان خوی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی تاکید کرد: ارائه سریع خدمات درمانی مطلوب به مصدومان حادثه زلزله انجام گیرد. در این تماس تلفنی همچنین دکتر محمد امین ولی زاده حسنلویی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به حضور فعال اورژانس پیش بیمارستانی و کادر تخصصی درمان برای ارائه خدمات به مصدومان، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط اورژانس، اقدامات تشخیصی و رسیدگی‌های درمانی به آسیب دیدگان زلزله، به وزیر بهداشت ارائه کرد و از آمادگی کامل مراکز آموزشی و درمانی تابعه برای اقدامات درمانی آنان خبر داد. رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی نیز در تماس تلفنی وزیر بهداشت با وی با اشاره به آماده باش تمامی نیروهای اورژانس و کادر درمان افزود: بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) خوی در آماده‌باش کامل است و آمبولانس‌های این دانشکده و نیروهای امدادی به همراه امکانات کامل خدمات اورژانس در نخستین لحظات حادثه به کانون زلزله که فیرورق بود، اعزام شدند.

۱۹:۰۳ مداوای مصدومان زمین لرزه خوی در مراکز درمانی

۱۹:۰۰ تصاویری از شدت زمین لرزه در خوی

۱۸:۴۲ تعداد مصدومان زلزله خوی به ۱۳۳ نفر رسید/۶ مصدوم بستری شد

فرماندار خوی گفت: تعداد مصدومان زمین لرزه ظهر امروز در این شهرستان به ۱۳۳ نفر رسیده است.

ذبیح‌الله کاظمی در خصوص آخرین وضعیت زمین لرزه خوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمین لرزه تاکنون موجب خسارت به ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر فیرورق و ۱۵ روستا اطراف نیز شده است.

وی ادامه داد عمده مصدومان به دلیل مصدومیت جزیی بصورت سرپایی در چهار بیمارستان این شهرستان درمان و ترخیص شده‌اند و در حال حاضر تنها ۶ نفر در مراکز درمانی خوی بستری هستند.

فرماندار خوی تاکید کرد: ۲۰ تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر در حال ارزیابی میزان خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف هستند.

۱۸:۱۴ گاز در خوی قطع نشده است

بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، پایداری کامل در خطوط انتقال گاز و سایر تاسیسات گازرسانی در استان آذربایجان غربی و مناطق زلزله زده این استان وجود دارد.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وضعیت شبکه آب شرب در مناطق زلزله زده شهرستان خوی را پایدار اعلام کرد.

تاکنون گزارشی از آسیب به تاسیسات آب شرب خوی در آذربایجان غربی اعلام نشده است.

۱۸:۱۱ اولین تصاویر از خسارات زلزله خوی

۱۷:۳۴ استاندار آذربایجان غربی: خدمات امدادی حداکثری به زلزله زدگان ارائه می شود

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به حضور مدیران حوزه مدیریت بحران و نهادهای خدمات رسان برای بررسی اولیه خسارت زلزله خوی گفت: خدمات امدادی حداکثری به زلزله زدگان ارائه می‌شود.

افزود: زلزله زدگان در این خصوص دغدغه ای نداشته باشند.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب و اکیپ‌های امدادی در منطقه حضور یافتند.

۱۷:۲۳ ۳۰۰ واحد مسکونی در زلزله خوی خسارت دید

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: طبق گزارش اولیه ارزیابان، ۳۰۰ واحد مسکونی در زلزله امروز خوی خسارت دیده‌اند.

امیرعباس جعفری ظهر چهارشنبه در گفتگوی خبری افزود: این تعداد واحد مسکونی در ۱۵ روستا خسارت دیده اند و البته بررسی ارزیابان همچنان در منطقه زلزله زده ادامه دارد.

فرماندار خوی هم اظهار کرد: تاکنون ۷۵ نفر بر اثر زمین لرزه ظهر امروز در این شهرستان مصدوم شده‌اند.

ذبیح الله کاظمی ادامه داد: روند درمان مصدومان در بیمارستان‌های شهرستان ادامه دارد و خوشبختانه هیچ فوتی در ابن حادثه تاکنون نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه بیشتر مصدومان در حین خروج از منزل به صورت جزئی دچار شکستگی شده‌اند، افزود: مداوای مصدومان زمین لرزه در بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) خوی در حال انجام است.

۱۶:۵۹ اعزام ۳۰ تیم ارزیاب به خوی / تعداد مصدومان به ۱۲۰ نفر رسید

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت امدادرسانی در خوی اظهار کرد: ۳۰ تیم واکنش سریع هلال احمر به همراه اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان به این منطقه اعزام شد.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در آماده باش کامل هستند و تیم‌های ارزیابی نیز به مناطق حادثه دیده اعزام شده‌اند، بر اساس گزارش‌های اولیه تعداد مصدومان به ۱۲۰ نفر رسیده است.

محبوبی با بیان اینکه بالگرد هلال احمر برای اعزام به مناطق زلزله زده خوی آماده است، ادامه داد: هم اکنون ۱۵۰ امدادگر این سازمان در مناطق زلزله زده حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹ هزار تخته چادر برای ارائه خدمات به زلزله زدگان به خوی ارسال شد، گفت: همچنین دو هزار بسته غذای ۷۲ ساعته نیز برای پشتیبانی از زلزله زدگان به این مناطق ارسال شده است.

وی یادآور شد: هلال احمر آذربایجان‌غربی با تمامی توان برای خدمت رسانی به مردم زلزله زده خوی در آماده باش کامل قرار دارد.

۱۵:۵۹ مصدومان زلزله خوی به ۶۰ نفر رسید

مدیر بحران شهرستان خوی گفت: تاکنون تعداد مصدومان زمین لرزه ظهر امروز در خوی به ۶۰ نفر رسیده است.

سالم خویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بیان اینکه تعداد مصدومین تاکنون ۶۰ گزارش شده که مصدومیت آنها ناشی از فرار بوده است، افزود: ارزیابی در مناطق زلزله‌زده ادامه دارد.

۱۵:۲۳ ارتباطات تلفن ثابت در شهرستان خوی پایدار است

مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی اعلام کرد که زلزله ظهر امروز خوی تأثیری در ارتباطات مخابراتی تلفن ثابت در این شهرستان نداشته است.

بر اساس داده‌های مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی، به دنبال زلزله ۵.۴ ریشتری در شهرستان خوی کلیه ارتباطات تلفن ثابت در منطقه تحت الشعاع این زمین لرزه در حالت عادی و پایدار است.

مشترکین گرامی در مناطق تحت تأثیر این زلزله می‌توانند به صورت عادی از خدمات ارتباطی بر بستر تلفن ثابت استفاده کنند.

همچنین مراکز پاسخگوی مشترکین آماده پاسخ به سوالات مشترکین در آذربایجان‌غربی هستند.

۱۵:۱۳ زلزله خوی خسارت جانی نداشت / خسارت به ۱۵ روستا

مدیر بحران شهرستان خوی گفت: در اثر زمین لرزه ۵.۴ ریشتری ظهر امروز چهارشنبه در خوی تاکنون خسارت جانی گزارش نشده است.

سالم خویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بیش از ۱۸ تیم ارزیاب در مناطق زلزله زده خوی افزود: پس از وقوع زمین لرزه در خوی بلافاصله ۱۵ تیم ازریاب مدیریت بحران و سه تیم ارزیاب هلال احمر در منطقه حاضر شده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون خسارت جانی در زمین لرزه گزارش نشده است، افزود: تا کنون ۲۰ نفر در اثر زمین لرزه مصدوم شده اند و احتمال افزایش مصدومان وجود دارد.

خویی با بیان اینکه بر اساس ازریابی های اولیه ۱۵ روستای خوی در اثر زمین لرزه خسارت دیده اند، گفت: جزئیات دقیق بعد از اعلام گزارش تیم‌های ارزیابی اعلام می‌شود.

مدیر بحران خوی با اشاره به آماده باش کامل تیم‌های بحران، امدادی و … در خوی گفت: با توجه به تداوم پس لرزه‌ها از مردم تقاضا می‌شود خونسردی خود را رعایت کرده و نکات ایمنی را مدنظر داشته باشند.

خویی با بیان اینکه بیشتر مصدومان در حین خروج از منزل به صورت جزئی دچار شکستگی شده‌اند، افزود: مداوای مصدومان زمین لرزه در بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) خوی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه تاکنون مورد فوتی گزارش نشده است، اضافه کرد: تیم‌های ارزیاب (۱۵ تیم) هم برای بررسی خسارت‌ها در شهر فیرورق و برخی روستاهای اطراف منطقه زلزله زده حضور دارند.

۱۴:۵۷ هلال احمر آذربایجان غربی به حالت آماده باش درآمد/۴ روستا خسارت دید

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی هلال احمر استان به حالت آماده باش کامل درآمد.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله ۵.۴ ریشتری ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه، عمق ۱۲ کیلومتری زمین در استان آذربایجان غربی، حوالی خوی را لرزاند.

وی ادامه داد: در پی این حادثه ۳ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

محبوبی افزود: هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست، اما بر اساس گزارش‌های اولیه ۴ روستا خسارت شدید دیده اند و به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد.

۱۴:۲۵ وقوع ۴ زمین لرزه در خوی / پس لرزه‌ها ادامه دارد

مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد: از ساعت ۱۱ صبح امروز تاکنون ۴ زمین لرزه در خوی به وقوع پیوسته است.

بر اساس اعلام سایت مرکز لرزه نگاری کشور از ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه تاکنون ۴ زمین لرزه به بزرگی ۳.۶ و ۵.۴ و ۲.۸ و نیز ۲.۹ در شهرستان خوی گزارش شده است.

مکان دقیق زمین لرزه ۵.۴ ریشتری در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۸.۵۸ و عمق ۱۲ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.

هنوز گزارشی از خسارت این زمین لرزه ارائه نشده است.

همچنین زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۴ ریشتر روز ۱۳ مهر امسال نیز در خوی اتفاق افتاده بود که موجب خسارت کلی به هزار و ۱۰۰ واحد و خسارت جزئی به بیش از چهار هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شده بود.

۱۴:۱۶ اعزام ۱۵ تیم ارزیاب به منطقه زلزله زده خوی

فرماندار شهرستان خوی با اشاره به وقوع زمین لرزه ۵.۴ ریشتری در خوی از اعزام ۱۵ تیم ارزیاب به منطقه زلزله زده خبر داد.

ذبیح الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در اثر وقوع زمین لرزه ۵.۴ ریشتری، تا این لحظه هیچ خسارتی گزارش نشده است و امیدوارم در ادامه نیز نداشته باشیم، افزود: ارزیابان در اولین دقایق وقوع زمین لرزه به منطقه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این زمین لرزه در بخش فیرورق خوی روی داده و ارزیاب‌ها با توجه به نزدیکی به مرکز شهرستان خوی، بلافاصله در محل زلزله حاضر شده اند.

۱۳:۵۷ زمین لرزه ۵.۴ ریشتری خوی را لرزاند

بر اساس اعلام مرکزلرزه نگاری کشور زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ظهر امروز چهارشنبه شهرستان خوی را لرزاند.

سایت لرزه نگاری کشور اعلام کرد: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر در عمق ۱۲ متری زمین ظهر امروز چهارشنبه ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه شهرستان خوی را لرزاند.

شدت زمین لرزه به حدی بود که در بیشتر شهرهای شمالی آذربایجان غربی و حتی شهر تبریز در آذربایجان شرقی نیز احساس شد.

جزئیات کامل زمین لرزه امروز در خوی:

بزرگی: ۵.۴

محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی خوی

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳:۳۸:۱۲

طول جغرافیایی: ۴۴.۸۵

عرض جغرافیایی: ۳۸.۵۸

عمق زمین‌لرزه: ۱۲ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۹ کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)

۳۵ کیلومتری ایواوغلی (آذربایجان غربی)

۳۸ کیلومتری زرآباد (آذربایجان غربی)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۱۶ کیلومتری ارومیه

۱۳۸ کیلومتری تبریز