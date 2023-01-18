تعرفه صادراتی خرما کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمد رضازاده ظهر چهارشنبه در میز ملی خرما در اتاق بازرگانی بوشهر با حضور مسئولان و فعالان این حوزه با تاکید بر لزوم کاهش تعرفه صادراتی خرما، اظهار داشت: با تعرفه کنونی، صادرکننده ترجیح می‌دهد به جای صادرات، در داخل بازار پیدا کند.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان با بیان اینکه باید جرم انگاری صادرات حذف شود، گفت: صادرکننده وقتی بازار خارجی پیدا می‌کند بلافاصله به دلایلی صادرات ممنوع می‌شود و باید جرم انگاری صادرات حذف شود تا صادرکننده و تولیدکننده متضرر نشوند.

وی با اشاره به بازار مناسب لبنان برای صدور کالاهای ایرانی را مورد بیان کرد: به سبب عدم برندسازی و نبود تبلیغات مناسب، صادرات به لبنان موفق نبوده است.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان با اشاره به وضعیت بازار خرما در لبنان خاطرنشان کرد: در لبنان بیشتر خرما خشک و بدون هسته مصرف می‌شود که خرما پیارم وارداتی از عربستان به لبنان بیشترین مصرف دارد.

وی صادرات خرما خشک بدون هسته با بسته‌بندی مناسب و مطلوب را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: ماه رمضان فرصت مهمی برای صادرات خرما به لبنان است که نیاز به بازاریابی دارد و شناخت بازار هدف است.

رضازاده با بیان اینکه برندسازی خرما برای لبنان بسیار تأثیرگذار است گفت: در جلسه‌ای که با مسئولان لبنان برای بازار خرما داشتم، رئیس اتاق بازرگانی لبنان از صادرات خرما ایران بی اطلاعی می‌کند که این فاجعه است.

وی تأکید کرد: باید دولتی‌ها در تبلیغات برای بازاریابی خرما کمک کنند و این نیازمند هزینه است.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان گفت: برگشت ارز صادراتی مسئله مهمی است و در حالی که لبنان صادر کننده موز است، در قبال واردات خرما، می‌توانیم موز وارد کنیم.