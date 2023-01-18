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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۴۲

رایزن بازرگانی ایران در لبنان:

تعرفه صادراتی خرما کاهش یابد

تعرفه صادراتی خرما کاهش یابد

بوشهر- رایزن بازرگانی ایران در لبنان با تاکید بر لزوم کاهش تعرفه صادراتی خرما، اظهار داشت: با تعرفه کنونی، صادرکننده ترجیح می‌دهد به جای صادرات، در داخل بازار پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمد رضازاده ظهر چهارشنبه در میز ملی خرما در اتاق بازرگانی بوشهر با حضور مسئولان و فعالان این حوزه با تاکید بر لزوم کاهش تعرفه صادراتی خرما، اظهار داشت: با تعرفه کنونی، صادرکننده ترجیح می‌دهد به جای صادرات، در داخل بازار پیدا کند.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان با بیان اینکه باید جرم انگاری صادرات حذف شود، گفت: صادرکننده وقتی بازار خارجی پیدا می‌کند بلافاصله به دلایلی صادرات ممنوع می‌شود و باید جرم انگاری صادرات حذف شود تا صادرکننده و تولیدکننده متضرر نشوند.

وی با اشاره به بازار مناسب لبنان برای صدور کالاهای ایرانی را مورد بیان کرد: به سبب عدم برندسازی و نبود تبلیغات مناسب، صادرات به لبنان موفق نبوده است. 

رایزن بازرگانی ایران در لبنان با اشاره به وضعیت بازار خرما در لبنان خاطرنشان کرد: در لبنان بیشتر خرما خشک و بدون هسته مصرف می‌شود که خرما پیارم وارداتی از عربستان به لبنان بیشترین مصرف دارد.

وی صادرات خرما خشک بدون هسته با بسته‌بندی مناسب و مطلوب را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: ماه رمضان فرصت مهمی برای صادرات خرما به لبنان است که نیاز به بازاریابی دارد و شناخت بازار هدف است.

رضازاده با بیان اینکه برندسازی خرما برای لبنان بسیار تأثیرگذار است گفت: در جلسه‌ای که با مسئولان لبنان برای بازار خرما داشتم، رئیس اتاق بازرگانی لبنان از صادرات خرما ایران بی اطلاعی می‌کند که این فاجعه است.

وی تأکید کرد: باید دولتی‌ها در تبلیغات برای بازاریابی خرما کمک کنند و این نیازمند هزینه است.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان گفت: برگشت ارز صادراتی مسئله مهمی است و در حالی که لبنان صادر کننده موز است، در قبال واردات خرما، می‌توانیم موز وارد کنیم.

کد مطلب 5686045

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