رئیس خزانه اردبیل منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم معارفه رئیس خزانه داری استان اردبیل اکبر خسروی که از ذیحسابان باسابقه دستگاه های اجرایی است، به عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه داری معین استان اردبیل منصوب و معرفی شد.

در این مراسم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: تلاش خواهد شد تا با ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات مراقبت ها و نظارت ها در امر تهیه و تنظیم به موقع صورت حساب عملکرد و تفریغ سالانه بودجه استانی به موقع و شایسته انجام شود.

یعثوب نژادمحمد اجرای کامل بندهای وظایف روسای خزانه معین استان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: ساماندهی درآمدهای عمومی و اختصاصی و پیگیری وصول درآمدهای استان از دیگر برنامه ها و رویکردهای رئیس خزانه معین استان خواهد بود.

وی پیگیری، مولدسازی و فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی را یادآور شد و بیان کرد: با هدف اجرای تبصره 18 قانون بودجه امسال با رویکرد اشتغالزایی و اهتمام طرح های نیمه تمام عمرانی استان پیگیری برای پرداخت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به انجام خواهد رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان اردبیل خواست؛ اهداف وزارت اقتصاد و دارایی را مورد پیگیری قرار داده و نهایت همت و تلاش خود را در رسیدن به مقصد نهایی به کار گیرند.

نژادمحمد با قدردانی از تلاش های اکبر خسروی در طول مسئولیت ذیحسابی اداره کل انتصاب او را به سمت معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تبریک گفت.

در پایان این مراسم حکم رئیس خزانه معین استان اردبیل اهدا شد که در آن بر اجرای صحیح وظایف با رویکرد علمی و دقیق و همتی والا و بهره گیر یاز توان و تجربه در رسیدن به اولویت های تعیین شده و پروژه های کلیدی خزانه داری کل کشور تاکید شده است.