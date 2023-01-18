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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۵۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

روزهای تعطیل در دولت مردمی سیزدهم شلوغ‌ترین روز کاری است

روزهای تعطیل در دولت مردمی سیزدهم شلوغ‌ترین روز کاری است

اراک- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در دولت مردمی سیزدهم روزهای جمعه شلوغ‌ترین روزهای کاری رئیس جمهور و دولتمردان است و در استان مرکزی نیز اینگونه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی خلیلی عصر چهارشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان مرکزی اظهار داشت: اولین جلسه ستاد دهه فجر با تشکیل کمیته استانی و شهرستانی شنبه ۲۴ دی ماه برگزار شد.

خلیلی با اشاره به اینکه امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌ها ۱۲ ستاد شهرستانی با مسؤلیت فرمانداران و ۲۰۰ ستاد روستایی نیز خواهیم داشت، گفت: همچنین ۱۰۰ کمیته مردمی، ۲۰۰ کمیته روستایی و عشایری و ۳۵ کمیته شهری برای برگزاری برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان مرکزی تشکیل شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۰ هزار برنامه اجرا شد، امسال نیز در نظر داریم تا برنامه‌هایی بیش از سال گذشته با رویکرد تبیینی برگزار کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی تأکید کرد: باید موضوع تبیین به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد که این یکی از وظایف مهم رسانه هاست، ضعف در این حوزه باعث شده دستاوردها به خوبی به مردم معرفی نشود؛ البته در برخی موارد نیز اقدامات مثبتی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس و اقدامات نظام جمهوری اسلامی دارند و باید با تولید محتوا، گام بلندی در بیان این دستاوردها بردارند.

خلیلی خاطر نشان کرد: در دولت مردمی سیزدهم روزهای جمعه و تعطیل شلوغ‌ترین روزهای کاری رئیس جمهور و دولتمردان است، در استان مرکزی نیز روزهای جمعه پرکارترین روزهای استاندار است و به طور نمونه این جلسه را می‌توان مثال زد که در روز تعطیل در حال برگزاری است.

کد مطلب 5686160

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