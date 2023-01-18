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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۰۱

یدیعوت آحارونوت اعلام کرد؛

کرانه باختری چالش اصلی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی

کرانه باختری چالش اصلی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت که کرانه باختری بزرگترین چالش رئیس جدید ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارش روز چهارشنبه خود نوشت: کرانه باختری یک بشکه انفجاری است و ارتش اسرائیل از ۱۰ ماه پیش تلاش می‌کند که از این انفجار جلوگیری کند.

گزارش مذکور می‌افزاید: هزینه‌ای که ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه می‌پردازد بسیار بالاست و حتی آموزش‌ها و تمرینات ارتش را با مشکل روبرو کرده و بر آمادگی آن تاثیر گذاشته است.

بر اساس این گزارش، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل باید تصمیم بگیرد که عملیات «درهم شکننده امواج» قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند و برنامه او برای این منطقه پیچیده چیست.

یدیعوت آحارونوت اضافه کرد: حملات در کرانه باختری رو به افزایش است و آنچه باعث نگرانی بیشتر می‌شود، این است که این حملات فردی است و پیش بینی و مقابله با آن بسیار دشوار است و افزایش این عملیات‌ها به معنای افزایش شمار کشته‌ها است که می‌تواند به حملات بزرگ‌تر منجر شود.

این رسانه صهیونیستی نسبت به کاهش هماهنگی امنیتی کابینه جدید با تشکیلات خودگردان که در دولت قبل بدون تغییر ادامه یافته بود، هشدار داد.

یدیعوت آحارونوت نوشت: یکی دیگر از چالش‌های هالیوی در کرانه باختری، رفتار با یوآو گالانت وزیر جنگ و بتسلئیل سموتریچ وزیر دارایی است که بر اموری تسلط دارند که برای فلسطینی‌ها مهم است.

این روزنامه صهیونیستی به رئیس جدید ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرد که خط تماس با مناطق فلسطینی نشین را تقویت و دیوار حائل در منطقه جنوب و شمال الخلیل را تکمیل کند و امنیت شهرک نشین هایی که نسبت به تیراندازی‌ها اعتراض دارند را تامین کند.

کد مطلب 5686206

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