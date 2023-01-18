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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۲۳:۳۴

استاندار آذربایجان‌غربی:

بسته های غذایی ۷۲ ساعته در مناطق زلزله زده خوی توزیع شد

بسته های غذایی ۷۲ ساعته در مناطق زلزله زده خوی توزیع شد

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته توسط هلال احمر در حال توزیع در مناطق زلزله زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان چهارشنبه شب در بازدید از مناطق زلزله زده خوی اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، اسکان کسانی که منازلشان دچار خسارت شده از اولویت‌های امدادرسانی است.

وی ادامه داد: در یک ساعت اول پس از وقوع زلزله شاهد حضور مدیران دستگاه‌های امدادی در شهرستان بودیم و برنامه ریزی ویژه‌ای برای امدارسانی و اسکان مردم صورت گرفته است.

معتمدیان با تاکید بر ارائه خدمات حداکثری ضمن بازدید میدانی از این مناطق و بررسی آسیب های وارده به منازل مردم، با ساکنان و زلزله زدگان دیدار و دستورات لازم را برای تسریع در امداد رسانی و رفع مشکلات زلزله زدگان این شهرستان را صادر کرد.

کد مطلب 5686393

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