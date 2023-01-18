بسته های غذایی ۷۲ ساعته در مناطق زلزله زده خوی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان چهارشنبه شب در بازدید از مناطق زلزله زده خوی اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، اسکان کسانی که منازلشان دچار خسارت شده از اولویت‌های امدادرسانی است.

وی ادامه داد: در یک ساعت اول پس از وقوع زلزله شاهد حضور مدیران دستگاه‌های امدادی در شهرستان بودیم و برنامه ریزی ویژه‌ای برای امدارسانی و اسکان مردم صورت گرفته است.

معتمدیان با تاکید بر ارائه خدمات حداکثری ضمن بازدید میدانی از این مناطق و بررسی آسیب های وارده به منازل مردم، با ساکنان و زلزله زدگان دیدار و دستورات لازم را برای تسریع در امداد رسانی و رفع مشکلات زلزله زدگان این شهرستان را صادر کرد.