کشف ۶۶ کیلو مواد مخدر با دستگیری ۶ قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تقوی عصر پنجشنبه در جریان دستگیری باند تهیه و توزیع مواد مخدر در اردبیل اظهار کرد: ۶ نفر از سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر در قالب باند تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر شده و تحویل مقامات قضائی شدند.

وی تصریح کرد: عمده مواد مخدر کشف شده از نوع تریاک بوده و قاچاقچیان سعی داشتند این مواد افیونی را در شهرهای مختلف استان به فروش برسانند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با رصد اطلاعاتی و تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر عوامل تهیه و توزیع تریاک در همان ابتدای کار شناسایی و دستگیر شدند تا جلوی فعالیت آنها در قالب شبکه توزیع محلات گرفته شود.

تقوی طرح ضربتی پلیس استان اردبیل را در مبارزه با سوداگران مرگ یادآور شد و افزود: بیشترین تمرکز ما در کنار مبارزه با قاچاقچیان و عمده فروشان، شناسایی عوامل توزیع در محلات مختلف است تا سالم‌سازی فضا را برای نسل جوان و نوجوان شاهد باشیم.

وی از خانواده‌ها خواست تا با مراقبت بیشتر در رفت و آمد فرزندان، آنها را از افتادن در دام مهلکه‌بار مواد افیونی برحذر داشته و آگاهی‌های لازم را در این زمینه ارائه کنند.

تقوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: پلیس با سامانه ۱۱۰ در خدمت هموطنان است تا گزارش و اطلاعات از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر را به دست آورده و در قالب اکیپ‌های فعال با سوداگران برخورد قانونی را انجام دهد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل اضافه کرد: از ابتدای امسال ده‌ها تن مواد مخدر عمدتاً تریاک، حشیش و مواد مخدر صنعتی در استان کشف و ضبط شده و همچنان مبارزه بی‌امان با فعالان این عرصه ادامه دارد.