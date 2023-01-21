ترکیه سفیر سوئد را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه ترکیه سفیر سوئد را بدلیل برخی اقدامات برنامه ریزی شده در سوئد برای هتک حرکت قرآن کریم احضار کرد.

احضار سفیر سوئد در ترکیه پس از آن صورت گرفت که رسانه‌ها روز جمعه گزارش دادند که «راسموس پالودان»، رهبر یک حزب سیاسی راست افراطی مجوز سوزاندن یک نسخه از قرآن را در خارج از سفارت ترکیه در استکهلم دریافت کرده است.

در همین ارتباط نیز منبع دیپلماتیک وابسته به وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد: «با اطلاع از اینکه آتش زدن کتاب مقدس ما در نزدیکی سفارت ما در استکهلم در سوئد مجاز شده است، سفیر سوئد در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه احضار شد.»

این منبع دیپلماتیک که نامش فاش نشده، افزود: «نمی توان از توهین به ارزش‌های مقدس تحت پوشش حقوق دموکراتیک دفاع کرد و وزارت خارجه ترکیه این اقدامات تحریک‌آمیز را به شدت محکوم می‌کند و منتظر است تا سوئد مجوز سوزاندن قرآن را پس بگیرد.»

این منبع دیپلماتیک همچنین گفت که روز شنبه، گروه‌های مرتبط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) که از سوی آنکارا به عنوان تروریست شناخته می‌شوند، قصد داشتند تظاهراتی را در مرکز استکهلم برگزار کنند و این موضوع نیز با اعتراض ترکیه روبرو شده است. ترکیه همچنین به سوئد هشدار داد که اجازه دادن به فعالیت‌های تبلیغاتی محافل وابسته به پ‌.ک‌.ک در استکهلم، نقض آشکار تفاهم‌نامه سه‌جانبه است. پیشتر و از حدود چهار ماه پیش، سوئد به همراه فنلاند متعهد شده بودند که با فعالیت گروه‌های کردی وابسته به پ.ک. ک که ترکیه آنها را تروریستی می‌داند، مقابله کنند.