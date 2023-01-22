مسابقه کتابخوانی«نماز در سیره و سخن حضرت فاطمه (س)» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دو دوره مسابقه کتابخوانی شامل عبادت احرار «نماز در سیره و سخن امام حسین علیه السلام» و مسابقه کتابخوانی «نماز در سیره و سخن امام علی (ع)» به همت ستاد اقامه نماز، در استمرار سلسله مسابقات سراسری کتابخوانی نماز در سالجاری و با هدف ترویج فرهنگ نماز و کتابخوانی برگزار خواهد شد.

این مسابقه سراسری از تاریخ ۲۷ دی الی ۵ اسفند به صورت همزمان در تمامی استان‌های کشور در حال برگزاری است.

علاقه مندان گروه سنی ۱۵ سال و بالاتر می‌توانند در این مسابقه شرکت نمایند و منبع مطالعاتی مسابقه کتاب «نماز در سیره و سخن حضرت فاطمه (س)» تألیف حسین قنادی از انتشارات ستاد اقامه نماز تعیین شده است.نو و کاربردی بودن محتوا، قلم ساده و روان و دسته بندی موضوعات و محتوا را از ویژگی‌های این کتاب است.

علاقه مندان می‌توانند نسخه الکترونیکی (ایپاپ) کتاب را فقط از فروشگاه اینترنتی ستاد اقامه نماز به نشانی ketab.namaz.ir و نسخه فیزیکی و نسخه صوتی کتاب را از طریق فروشگاه ستاد اقامه نماز به نشانی اینترنتی namaz.ir/shop اقدام نمایند.

مهلت تعیین شده جهت مطالعه کتاب و شرکت در آزمون مسابقه از سوی شرکت کنندگان از ۲۷ دی لغایت ۵ اسفند ۱۴۰۱ و آزمون مسابقه بصورت مجازی و از طریق سامانه ستاد به نشانی mehr.namaz.ir برگزار خواهد شد.سامانه به مدت ۳۸ روز جهت شرکت در آزمون فعال خواهدبود.

نتایج مسابقه ۱۷ اسفند ماه مصادف با میلاد با سعادت قائم آل محمد حضرت مهدی (عج) از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز به نشانی namaz.ir اعلام خواهد شد.