  1. استانها
  2. مازندران
۲ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۰

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

مدیران تجمل گرا و اشرافی صحنه خدمت را ترک کنند

مدیران تجمل گرا و اشرافی صحنه خدمت را ترک کنند

ساری- معاون سیاسی ،امنیتی استاندار مازندران بر لزوم تلاش برای کاهش فاصله مدیران با مردم و تقویت مودت و دوستی با اقشار جامعه تاکید کرد و گفت: مدیران تجمل گرا و اشرافی صحنه خدمت را ترک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح یکشنبه در جمع مدیران دستگاههای فرهنگی و اجتماعی مازندران گفت: حذف فاصله ها و نزدیکی بیشتر مدیران با مردم راهبرد محوری دولت سیزدهم است.

این مسئول سیاسی با اشاره به تلاش دولت برای رفع چالش های بنیادی کشور افزود: رفع مشکلات کلان کشور در گرو عزم جهادی مسئولان و پشتیبانی مردم است.

وی با تاکید بر پیوند عمیق مسئولان با مردم افزود: ارتباط بی واسطه مسئولان با مردم موجب تقویت امید و اتحاد ملی در کشور می شود و مدیران باید مردم را محرم و کارفرمای واقعی دولت بدانند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به خسارتهای ناشی از روحیه اشرافیگری در دولت گذشته افزود: مدیران اشرافی و تجمل گرا در دولت مردمی سیزدهم جایگاهی ندارند و باید صحنه خدمت را ترک کنند.

این مسئول خاطر نشان کرد: اگر مسئولان مانند طبقات پایین جامعه مشکلات را لمس کنند ، اراده آنها برای حل مشکلات دوچندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون هیچ گاه در تعطیلی نبود یادآورشد: خدمت رسانی بی منت و شبانه روزی در دولت سیزدهم رویکرد محوری است.

معاون استاندار مازندران گفت: تلاش برای کاهش مشکلات مردم و کشور جهاد ماندگار و مایه آبرومندی ابدی است.

سلگی افزود: برنامه محوری و تحول خواهی برمبنای الگوهای جهادی باید سرلوحه اقدامات مدیران باید.

کد مطلب 5688722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خسته نشدید از شعارهای پوچ. حقوق معلم و کارگر و کارمند چندرغاز شده بعد از ساده زیستی مدیران می گی؟! جند وقت از استان مازندران خیلی خبرهای پوپولیستی پخش میشه. اما هیچ عملکرد مثبتی دیده نمیشه. اقا جان به سخنرانی نیست برو کار کن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها