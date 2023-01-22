مدیران تجمل گرا و اشرافی صحنه خدمت را ترک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح یکشنبه در جمع مدیران دستگاههای فرهنگی و اجتماعی مازندران گفت: حذف فاصله ها و نزدیکی بیشتر مدیران با مردم راهبرد محوری دولت سیزدهم است.

این مسئول سیاسی با اشاره به تلاش دولت برای رفع چالش های بنیادی کشور افزود: رفع مشکلات کلان کشور در گرو عزم جهادی مسئولان و پشتیبانی مردم است.

وی با تاکید بر پیوند عمیق مسئولان با مردم افزود: ارتباط بی واسطه مسئولان با مردم موجب تقویت امید و اتحاد ملی در کشور می شود و مدیران باید مردم را محرم و کارفرمای واقعی دولت بدانند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به خسارتهای ناشی از روحیه اشرافیگری در دولت گذشته افزود: مدیران اشرافی و تجمل گرا در دولت مردمی سیزدهم جایگاهی ندارند و باید صحنه خدمت را ترک کنند.

این مسئول خاطر نشان کرد: اگر مسئولان مانند طبقات پایین جامعه مشکلات را لمس کنند ، اراده آنها برای حل مشکلات دوچندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون هیچ گاه در تعطیلی نبود یادآورشد: خدمت رسانی بی منت و شبانه روزی در دولت سیزدهم رویکرد محوری است.

معاون استاندار مازندران گفت: تلاش برای کاهش مشکلات مردم و کشور جهاد ماندگار و مایه آبرومندی ابدی است.

سلگی افزود: برنامه محوری و تحول خواهی برمبنای الگوهای جهادی باید سرلوحه اقدامات مدیران باید.