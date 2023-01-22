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۲ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۰

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

آخرین وضعیت هوای پایتخت/فقط ۲ روز هوای پاک سهم ریه تهرانی‌ها

آخرین وضعیت هوای پایتخت/فقط ۲ روز هوای پاک سهم ریه تهرانی‌ها

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۳۰ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۳۰ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۱۴۷ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۱۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۹ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت‌نشینان ۲۱۰ روز هوای قابل قبول، ۸۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 5688749

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    نظرات

    • طاهر IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
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      شما به عنوان خبرگزاری مردمی چرا پیگیر حق مردم نیستین؟برای چی پیگیر این موضوع نیستین که سالهاست داریم پول زور برای طرح ترافیک و آلودگی هوا میدیم که هوای پاک تنفس کنیم اما هر سال مبلغ این طرح ها افزایش پیدا کرده بدون ذره ای تغییر در شرایط پاکی هوا واقعا حق ما مردم این نیست.

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