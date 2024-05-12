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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۱

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان:

پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی آغاز شد

پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی آغاز شد

اهواز- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان نژادیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به پیگیری‌های مستمر صورت گرفته در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی گفت: اولین مرحله پرداخت مطالبات آغاز شده است و از طریق بانک عامل (کشاورزی) نسبت به پرداخت بیش از هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان استان اقدام شد.

وی افزود: براساس داده‌های آماری شرکت بازرگانی دولتی ایران، خوزستان مانند سال‌های گذشته در زمینه خرید گندم پیشتاز است و تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن از کشاورزان استان خریداری شده است.

جهان نژادیان اظهار کرد: مراکز خرید گندم به سرعت نسبت به ثبت محموله‌های تحویلی کشاورزان، اطلاعات خرید روز را بدون معطلی به شعبات بانک کشاورزی شهرستان مربوطه تحویل دهند تا واریز وجوه کشاورزان به سرعت انجام شود.

کد مطلب 6104106

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    نظرات

    • عرب IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      3 1
      پاسخ
      حرف
    • بدبخت IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
      2 0
      پاسخ
      همش حرفای تکراری
    • بدبخت IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بابا تاکی دروغ خسته شدیم بس حرفای تکراری شنیدی
    • بدبخت IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
      3 0
      پاسخ
      العان یک ماه گندم تحویل دادیم 24ساعت نخواستیم 10روزبدید والله پول کامباین تراکتور باید بدیم دیگه به گدایی رسیدیم ولله ظلم ظلم
      • گندم کار بدبخت ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
        0 0
        لطفا پول بدین
    • گندم کار بدبخت IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بابا پول گندم بدین چندماه زحمت وانتظار وقرض وبیداری واز جیب خرج کردیم گندم به عمل آوردیم بعدش مسئولین محترم با حرفهای دروغ وعده های الکی پول گندم نمیدن .از سال آینده به دلال بدیم بهتره .حداقل پول نقد میده
    • نام عبدالسمیع یراحی خواهشآ وعده سرخرمن ندید IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خواهشآ ماروازطلب کارا نجات بدیدووعده سرخرمن ندید

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