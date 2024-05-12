پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان نژادیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به پیگیری‌های مستمر صورت گرفته در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی گفت: اولین مرحله پرداخت مطالبات آغاز شده است و از طریق بانک عامل (کشاورزی) نسبت به پرداخت بیش از هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان استان اقدام شد.

وی افزود: براساس داده‌های آماری شرکت بازرگانی دولتی ایران، خوزستان مانند سال‌های گذشته در زمینه خرید گندم پیشتاز است و تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن از کشاورزان استان خریداری شده است.

جهان نژادیان اظهار کرد: مراکز خرید گندم به سرعت نسبت به ثبت محموله‌های تحویلی کشاورزان، اطلاعات خرید روز را بدون معطلی به شعبات بانک کشاورزی شهرستان مربوطه تحویل دهند تا واریز وجوه کشاورزان به سرعت انجام شود.