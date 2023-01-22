بازگشت آلودگی به آسمان مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد مقدس، هوای امروز دوم بهمنماه مشهد با شاخص ۱۱۴ در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» قرار گرفت.
شاخص ۲۴ ساعت گذشته کلان شهر مشهد عدد ۹۶ یعنی شرایط قابل قبول را نمایش میدهد اما با افزایش آلایندههای هوا از صبح امروز، شاخص کیفیت هوا به سمت آلودگی حرکت کرد.
هماکنون هوا در ایستگاههای سنجش کیفیت هوای ماشینابزار، نخریسی، رسالت، چمن، کریمی و سمرقند در شرایط ناسالم برای گروههای حساس و در سایر ایستگاهها، قابل قبول است.
در این شرایط، احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان وجود دارد که توصیه میشود افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.
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